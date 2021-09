“La Aerovía puede convertirse hasta en un sauna con tal de atraer gente”

Que las cabinas de la Aerovía el próximo 28 de octubre servirán de altar para las bodas es un anuncio que, como publicó ayer este Diario, la ciudadanía se lo tomó con gracia; pero que también, desde el punto de vista urbanístico y de planificación, evidenció que existe la necesidad de que al sistema de transporte masivo aerosuspendido se lo reactive “de alguna manera”.

“Analizando las cosas con seriedad, resulta ideal que se le busque rentabilidad a ese elefante blanco. Desde que inició la construcción de la obra, hablamos de que no funcionaría como medio de transporte y, peor aún, como atractivo turístico. Si ese hubiese sido el objetivo, la cara de Durán sería otra: no habría tanta necesidad y deterioro. Ahora se prevé darle otro uso a la estructura y qué bueno”, argumenta el planificador urbano Alberto Buenaño, quien hace énfasis en que con tal de darle uso a la obra, esta puede servir de “discoteca, chiva o hasta de sauna”.

Aunque el Cabildo, pese a las interrogantes enviadas por este Diario, aún no precisa si este tipo de eventos responde a la necesidad de incrementar el número de usuarios, que hasta marzo pasado, con tres meses de funcionamiento, trasladaba a cerca de 10.000 usuarios diarios y no los 40.000 previstos; para los consultados sí lo está y es válido.

“Que el Cabildo busque nuevo tipo de clientela, que al servicio se le dé un nuevo tipo de uso, paralelo a la movilidad, no me parece mal, de hecho es algo inteligente. Claro, ahora toca ver cómo van a complementar los servicios”, argumenta el urbanista Luis Alfonso Saltos, quien hace énfasis en que, si el objetivo de la institución está centrado en diversificar la atención, entonces se debería también trabajar en la construcción de un plan integral.



Sistema. La Aerovía fue inaugurada el 21 de diciembre de 2020. La ciudad aportó con 114 millones de dólares para la ejecución de la obra.

Y es que si la Aerovía sigue sin contemplar sus entornos y el estado en los que estos se encuentran, además de la conectividad con otros tipos de transportes, advierte, la obra no va a levantar el vuelo. “Todavía hay problemas por la falta de buses y taxis, no hay dinamismo cerca de las más grandes estaciones. No hay vida en los espacios públicos, las actividades urbanas son escasas, y mientras todo siga así, ni las bodas lograrán captar a un nuevo público”, piensa.

En la consulta enviada a la autoridad, este Diario además solicitó que detallen el número actualizado de los pasajeros que mueven y los proyectos que se prevé hacer para incrementar su uso, pero tampoco fue respondido.

La ciudadanía, por su parte, no ha parado de hablar del tema. A Margarita Flores, por ejemplo, le pareció coherente que así como hay parejas que buscan casarse bajo el agua o sobre la cima de las montañas, ahora tengan la oportunidad de hacerlo en el aire. “Ser creativos siempre será bienvenido, puede que incluso al turista le llame la atención. Sin embargo, hay que reconocer que lo que se busca es obtener ingresos. El elefante blanco está agonizando”, señaló el guayaquileño Agustín Mendoza, de 35 años.

Que diversifiquen los servicios para captar nuevos usuarios, es loable. Pero para que la idea funcione es vital trabajar en un plan integral que beneficie a Durán y Guayaquil.

Luis Alfonso Saltos,

urbanista y experto en planificación territorial

Una visión similar a la que tiene Saltos la tiene el ingeniero Carlos Salvatierra, experto en movilidad, quien explicó que organizar este tipo de eventos refleja que no hay una alta demanda de la Aerovía como se planificó, porque se implementó el modelo con un escenario que, a su juicio, no contempló los efectos económicos de la pandemia.

“Desde mi punto de vista, el evento es para atraer la atención, para decir: ‘Aquí estamos, somos la Aerovía’. Es llamativo, aunque el sistema se pensó para descongestionar el recorrido en horas pico entre Durán y Guayaquil. Pero no está funcionando porque no está interconectado y el costo del pasaje no vale para usar otros buses que deben servir de alimentadores”, dijo.

Agregó que si la boda colectiva es por promover solo el turismo es una pena por la inmensa inversión que se hizo. “Al final, lo que están haciendo es no quedarse de brazos cruzados, es una iniciativa novedosa que ocupará espacio en los medios de comunicación y la ciudadanía, como se vio ya en Twitter esta semana, que se lanzó el anuncio”, indicó Salvatierra.

Desde el punto de vista del marketing, el evento es publicidad para la Aerovía. Si todo sale bien, tendrán la promoción de las personas cuando cuenten a otros de la experiencia.



Sara Viteri,

licenciada en Marketing

El plan es que se casen 20 parejas en la estación de Julián Coronel, según el Municipio de Guayaquil. Y para ello deben cancelar $ 72 por la tasa de matrimonio, cédulas de casados y el certificado. El servicio va a incluir un paseo en las cabinas y la participación de sorteos de una cortesía en un hotel de cinco estrellas, manifestó el Municipio.

¿Pero qué opinan de la locación los organizadores de eventos? Si todo sale bien será una experiencia bonita. Si se está haciendo por atraer a turistas, hay que tomar en cuenta que el turismo de romance no tiene nada que ver con el turismo general. “Es difícil que una boda colectiva impulse el uso diario del servicio de transporte”, señaló Xavier Zavala, director de AsoPlanners, un grupo de expertos en eventos. Sin embargo, sí estaría abriendo la puerta a bodas independientes, admite. “Por la foto que se puede dar en medio del río Guayas, atrae. Yo optaría por el servicio, llevaría a una pareja a casarse; una boda en el Malecón 2000 es más romántico que hacerlo en una oficina”, agregó.

Organizar este tipo de eventos refleja que no hay una alta demanda de la Aerovía como se planificó. El sistema está subutilizado y no quieren quedarse con los brazos cruzados.

Carlos Salvatierra,

ingeniero, experto en movilidad

Desde el punto de vista comercial, explica Sara Viteri, licenciada en Marketing, el desarrollo de esta actividad es “publicidad pura”. Explicó que este tipo de eventos buscan la promoción del boca a boca que dará la experiencia. “Ahora toca esperar a que sea buena, de lo contrario, más de pique se irá el servicio”, agregó Analía Garaycoa, guayaquileña.