Gerente de EMOT (Durán): “Con buses se paga la mitad de lo que se gasta en aerovía”

La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) socializó decisiones tomadas en torno a los buses y taxis compartidos que llegan desde Durán. Lo confirma el gerente general de la Empresa de Movilidad y Tránsito (EMOT), Elvis Chuchuca, quien confirma molestias en los transportistas duraneños que, en sus palabras, “se sienten cada vez más relegados” y alejados de Guayaquil, lo que en su experticia como exdirigente de la cooperativa Panorama no es la solución. En un encuentro con Diario EXPRESO, Chuchuca exterioriza sus inquietudes y habla de las medidas que tomará Durán sobre este tema.

Son conocidas las recientes decisiones de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil en torno a los recorridos de los buses y taxis compartidos que llegan de Durán. ¿Cuál es la postura de EMOT, teniendo en cuenta el descontento que hay en la ciudadanía?

Conocemos que hay una preocupación en la ciudadanía y estamos conscientes de eso. Hemos tenido reuniones con los transportistas, y el alcalde Dalton Narváez se ha comprometido a enviar oficios a las autoridades de Guayaquil para que no existan, o se revean, estos cambios registrados los últimos días.

Experiencia Elvis Chucha es abogado. Fue presidente del Consejo de Vigilancia de la Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros de la Provincia del Guayas y de la línea Brisas de Santay-Panorama, en Durán. También ocupó una curul de edil en el Municipio de Durán. Hoy es gerente general en la Empresa de Movilidad de Tránsito de ese cantón (EMOT).

¿En qué consisten las quejas recibidas por la autoridad de parte del gremio?

Básicamente, dicen que hay un descontento desde el usuario. No pueden llegar a sitios de fácil acceso y eso ha recrudecido molestias por tiempo, clima, inseguridad y comodidad. Los transportistas piden los oficios, quieren reuniones. Manifiestan que ya hubo tres cambios en los últimos meses. Para ellos es inevitable sentirse relegados, porque siempre se dijo que la aerovía no reemplazaría a los buses.

Así es. “La aerovía es un complemento de los buses. No los va a sustituir”. Fue el compromiso del alcalde Narváez en octubre pasado, cuando ofreció una entrevista a EXPRESO. Pese a todo lo que pasa en Guayaquil, ¿mantiene esa postura?

Esta semana el alcalde ha ratificado su compromiso. La aerovía no va a reemplazar a los buses. Puede ser un sistema paralelo, pero el transporte intraprovincial debe mantenerse, como hasta ahora. Se suponía que era una opción más. De allí la preocupación del gremio de transportistas y, por supuesto, de las autoridades del cantón Durán.

La ATM ha sido enfática en que tiene toda la potestad de reordenar su tránsito. La ley la respalda. De hecho, no es la primera vez que hay cambios. ¿En dónde recae la importancia de mantener los recorridos, pese a este argumento?

Es sencillo. Existe la necesidad de los ciudadanos. Y para eso estamos las autoridades, para garantizar que esas necesidades se satisfagan.

Para ellos (los transportistas) es inevitable sentirse relegados. Se dijo que la aerovía no los reemplazaría. Elvis Chuchuca, gerente de EMOT.

¿Y entonces cómo pretende que se superen los roces con la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil?

No debe haber roces. No considero que los haya. Hay procesos técnicos. Estudios que debieron hacerse. Creemos que no es la solución alejar a los buses de Durán de Guayaquil, porque una vez que salen los buses entra la informalidad. Carros de todos los colores, menos amarillo, entrarán a suplir la necesidad de transportación de la gente, con precios exorbitantes.

¿Cree que los estudios de la ATM no tienen bases enfocadas en la gente, entonces?

De hecho, dudo mucho de que existan estudios. Este tipo de cambios los amerita. Si los tienen, debemos analizarlos también nosotros. Hay, además, planes que solo se quedaron en palabras, como la terminal para el transporte de Durán, cerca del cementerio general, que ofreció Jaime Nebot en su alcaldía.

Entonces, ¿reconoce que no hubo reuniones para socializar estas decisiones?

Lamentablemente no. A los transportistas les dijeron el jueves que el viernes se cambiaba de nuevo el recorrido. A los usuarios, nada. Como EMOT, hemos tenido algunas (reuniones), pero para coordinar las rutas alimentadoras del sistema aerosuspendido dentro de Durán; pero se está dejando de lado una serie de temas importantes. La situación económica es precaria. Con buses se paga la mitad de lo que se gasta en aerovía. No se piensa en eso.

¿Cómo ve la decisión de sacar y autorizar de nuevo el taxi compartido?

Tenían que hacerlo. Aunque es un servicio que ha estado tantos años al margen de la ley, ha mostrado que tiene usuarios. Habrá que buscar la forma de legalizarlos, pero solo permitir a una cooperativa de Guayaquil es injusto. Se está afectando a quienes quieren trabajar de Durán. Y no hay que olvidar que es el duraneño el que paga el servicio.

¿Cree que exista persecución?

No. Creo más bien que existe falta de diálogo, de acuerdos, de orden. Como le dije: no están legalizados, no son legales, pero el servicio no va a dejar de existir por eso, como no lo ha hecho los últimos treinta años. Y para eso está la autoridad, para arreglar esos escenarios, para hacer factible este tipo de transportes.