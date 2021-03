Taxirrutas de Durán, echados de Guayaquil

El contrato de la aerovía especifica que la autoridad de la ciudad garantizará que el sistema aerosuspendido esté libre de competencia. Y aunque la gerencia anterior aseguró que no habría mayor cambio en la forma en que está organizado el transporte que conecta con Durán, la actual administración de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) ha empezado a mover sus fichas en favor del nuevo medio de transporte, con la suspensión de recorridos de los taxirrutas hacia el cantón.

Desde el miércoles pasado, los 130 vehículos que ofrecen el servicio de taxirruta desde Guayaquil hacia Durán, pertenecientes a la cooperativa Exxon, debieron parar sus actividades, debido a que la ATM ha solicitado que se retiren.

Nadie fue notificado. Ni usuarios ni transportistas, quienes vieron con sorpresa la colocación de una cinta de bloqueo en el lugar donde los automotores de la organización hacían estación, en el centro de Guayaquil, junto al parque Centenario, sobre la calle Víctor Manuel Rendón.

Los taxis amarillos ayer ofrecían el servicio compartido, como hasta el miércoles pasado lo hacían las taxirrutas, hacia el cantón Durán. JUAN FAUSTOS / Expreso

La ATM y el Municipio de Durán no han respondido a EXPRESO sobre las nuevas decisiones tomadas, pero hasta el mediodía de ayer había once vehículos de la Exxon retenidos por supuesta falta de permiso de circulación, confirmó a este Diario Busther Maldonado, presidente de la cooperativa.

Dalton Narváez: “La aerovía no va a sustituir a los buses de Durán” Leer más

Aunque la entidad rectora del tránsito en Guayaquil aún no lo confirma, Maldonado atribuye esta acción a la suerte que ha corrido la aerovía los últimos meses. “Lamentablemente, el sistema aerosuspendido no está arrojando los resultados esperados y por eso nos despojan de nuestro trabajo, contra la ley”, critica el dirigente, quien resalta que Exxon ha trabajado en taxirrutas los últimos 35 años.

Sobre este punto, en enero de 2021 se supo por información de la administración del sistema que la aerovía ha logrado solo el 30 % de los 40.000 usuarios diarios proyectados para la obra.

La ATM no está pensando en el usuario, que es el más afectado. Mucha gente opta por los taxirrutas porque sale tarde del trabajo. ¿Hasta qué hora habrá aerovía? Luis Matute, usuario de la Exxon y morador de la Primavera 2

De allí que la suspensión de los taxirrutas es solo otro despliegue de una serie de efectos registrados luego de que usuarios corroboraron que el aerosuspendido es más un atractivo turístico que un medio de transporte funcional para el habitante de Durán.

Aerovía, más ‘atracción’ que medio de transporte Leer más

Sobre la novedad, el representante de la Exxon afirma que hace dos años la ATM cedió un permiso de funcionamiento, por lo que consideran la decisión como una medida ilegal e injusta. Este lunes, añade, habrá una reunión con el gerente, Vicente Taiano. Y dependiendo de lo que se logre acordar, tomarán medidas.

Por ahora, la resolución indigna a usuarios. Luis Matute vive en la Primavera 2 y no supo de la decisión de retirar a los carros de la Exxon hasta que la tarde de ayer vio una nota en la web de EXPRESO. Su malestar se debe a que nadie le ha notificado, y crece cuando piensa en las consecuencias que conllevará.

El dato 130 vehículos que ofrecen el servicio desde Guayaquil hacia Durán debieron parar sus actividades.

“El taxirruta es un servicio que se usa hasta altas horas de la madrugada. Muchas personas salen de su trabajo a las once o doce de la noche y llegaban a su casa sin gastar demasiado. ¿La aerovía trabajará hasta esas horas? ¿O habrá buses?”, cuestiona a la ATM.

La aerovía, 20 años de deuda sin rentabilidad Leer más

Pero a la ATM le hará falta mucho más que impedir recorridos de la Exxon si es cierto que quiere librar de competencia al sistema, pues desde la mañana y tarde de ayer, aunque la estación de la Exxon aparecía vacía y bloqueada, en cuadras aledañas estaban ya ubicados taxis formales e informales ofreciendo el servicio de taxirruta.

Si el usuario no quiere, no quiere, sostiene el representante de Exxon. “Movilizarse a Durán no solo es cruzar el río, es llegar a todas las empresas, ciudadelas y urbanizaciones a lo largo de todo el cantón. Las alternativas de movilidad que se proponen son buenas, pero es el usuario quien debe elegir la mejor opción, y no que se la impongan bajo atropello”, dice.

La aerovía es un sistema por el que Guayaquil paga 114 millones de dólares a 20 años plazo, sin rentabilidad.