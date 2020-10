Dalton Narváez: “La aerovía no va a sustituir a los buses de Durán”

La culpa es de la administración anterior. Así resume el alcalde de Durán, Dalton Narváez, las brechas que persisten en la distribución del agua en este cantón de cerca de medio millón de habitantes. Aprovecha este encuentro con EXPRESO para denunciar que pese a que el Banco Ecuatoriano de Desarrollo desembolsó 20 millones de dólares para la construcción de cuatro pozos, Alexandra Arce ni los construyó ni dejó señales del dinero. Otros 17 millones tienen un tratamiento parecido. Y si bien a Durán le falta agua, es en esta administración donde otra carencia se hizo notable, la seguridad. Los últimos meses se recrudecieron las muertes violentas. El funcionario dice que ayuda en el tema, aunque insiste en que no es su competencia.

El cantón vive un tiempo crítico en torno al tema de la seguridad. ¿Qué está haciendo el Cabildo al respecto?

Este problema es a nivel nacional. Durán no se escapa. Muertos, asaltos, robos... No es nuestra competencia, pero la asumimos con responsabilidad. Hay cinco camionetas. La Prefectura las dio a Durán. Están listas para ser entregadas. Colaboramos con arreglos de UPC, cuarteles, mantenimiento de vehículos... Es lo que podemos hacer. Mi personal no está preparado para este tipo de actividades policiales. No hay seguridades.

Tienen una tasa de seguridad, aprobada en la época de Alexandra Arce. ¿Esos rubros a qué se destinan?

Tenemos una Secretaría de Seguridad Ciudadana activa en la Sala Espejo, donde se receptan las llamadas de emergencia que pasan inmediatamente al ECU911, gracias a un convenio anterior. También estamos enfocados en el tema de cámaras y botones de pánico; pero recordemos que en este año de pandemia han sido bajísimas las recaudaciones. (...) Enhorabuena que Guayaquil afianzó lazos con el Ecu911, para la seguridad del Gran Guayaquil, porque esto también nos conecta. Los delitos de Durán se planifican en Guayaquil y, a veces, viceversa.

La droga se lleva sobre los hombros a los jóvenes de Durán. Ese es otro tema grave. ¿Ha hecho algo?

Lo sé, hay muchos sectores donde consumen. Queremos activar un centro, pero ahora no hay recursos.

Sobre el Gran Guayaquil que mencionó. En diciembre se inaugura la aerovía y las dudas surgen en torno al tema de los buses que hoy viajan a Guayaquil. ¿Se habló ya con la Autoridad de Tránsito Municipal?

Los buses no saldrán. Se ampliarán líneas urbanas para conectar a la población. Se aplicará un solo pasaje y se usará una tarjeta inteligente que no se ha aplicado en ningún otro cantón del Ecuador.

¿Es decir que todos los buses de Durán seguirán avanzando a Guayaquil? Lo pregunto porque una cláusula del contrato indica que deberá evitarse competencia en el sistema aerosuspendido.

Por supuesto, la aerovía es un complemento de los buses. No los va a sustituir. Tengo una reunión pendiente con el gerente de la ATM, Vicente Taiano, por los temas que quedaron ya pactados con Andrés Roche (exgerente). Entre estos la construcción de un UPC y los estudios para la metrovía de Durán, Samborondón y Guayaquil. No habrá afectación para los transportistas.

Sobre él Es abogado, economista y magíster en Derecho Constitucional. Es hijo de Mariana Mendieta, exalcaldesa de Durán, y ocupó ese cargo en el cantón en 2009. Pertenece al Partido Social Cristiano. Desde mayo de 2019 volvió a la alcaldía del cantón vecino, luego de la administración de la correísta Alexandra Arce.

Segunda alcaldía de Dalton Narváez. Llegó al CNE con un plan de trabajo. ¿Qué ha cumplido hasta ahora?

Hemos normalizado el servicio del agua potable, pese a que es inaudito que un acueducto nuevo lo cambiaron. Ocho veces ha explotado. Cuatro en esta administración. Debimos activar el acueducto antiguo, que la anterior administración dejó sin funcionamiento. También he enviado el estudio para la construcción de cuatro pozos al BEDE, valorados en 20 millones de dólares, que no entiendo por qué no se construyeron, si le dieron la plata para eso a Arce. El caso debe ser investigado por la Contraloría. Por omisión no me haré responsable de algo que debió hacerse y no se hizo. Pasa igual con otros 17 millones de dólares para sustituir y ampliar redes. Eran 30 mil nuevos medidores. Pusieron 3 mil. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde la obra? ¿Dónde la fiscalización?

¿Qué sí hizo Arce?

El acueducto que explota. También dejó firmado el estudio para el Plan Maestro de Durán. Lo he continuado. Lo entregan en diciembre. En base a esto, pedimos el plan choque para financiar los cuatro pozos que faltan, aunque sea con inversión privada, y remediar algunos problemas en materia de agua. El Recreo tiene redes obsoletas ahora. Hay desperdicio.

Y ahora que habla de planificación a largo plazo. ¿Hacia adónde camina Durán en torno a la sustentabilidad? ¿Hay algún plan para mejorar las áreas verdes?

Hemos recuperado parques y malecones con árboles nuevos. Sacaron palmeras que tenían años en la anterior administración.

Las palmeras son criticadas. Se espera más bien árboles que den sombra y sean funcionales. ¿Han pensado en eso?

Todo se está recuperando. Las palmas que teníamos sí daban sombra.

¿Y las ciclovías?

El próximo año esperamos concretar la regeneración de la avenida Nicolás Lapenti con camineras, ciclovías y áreas verdes. Haremos estudios.

Con respecto a la navegabilidad. ¿Tienen algún plan?

Ahora mismo hay un plan para reactivar los muelles de manera gratuita. Estaban funcionales, pero están destruidos ahora. La prefecta tiene un plan para reactivar la navegación fluvial, somos parte de ese tema.

En meses previos, hubo una queja de su parte porque, igual que Guayaquil, tampoco recibían los rubros del Estado. ¿Están al día?

Estamos hasta agosto pagados, pero con un recorte del 35 %. En cuatro meses, a Durán se le han llevado dos millones y medio, solo en IVA. Es mucho dinero.

¿Paralizó obras Durán por la COVID-19?

Solo en el momento de la pandemia. La autogestión, las buenas relaciones con el sector comercial e industrial, flexibilizar medidas, nos ayudaron a mantenernos a flote.

Hubo críticas por los contratos subidos en emergencia que no se consideraban gastos prioritarios. $ 300 mil por suministros de oficina. ¿Cómo se justifica esto?

Teníamos que tener papeles para poder reactivarnos. Contratamos pruebas, compramos gasolina. Todo para la emergencia.