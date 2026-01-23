Aeropuerto de Guayaquil: ¿por qué hubo retrasos en las salas de migración?

La novedad ocurrió el 22 de enero y generó malestar entre decenas de pasajeros que llegaban y salían del país

El problema en el sistema nacional de Migración provocó malestar entre los pasajeros que llegaban y salían del país.

Pasajeros y tripulantes atascados en la fila. Fue la escena que se vivió este jueves 22 de enero en el área de Migración del aeropuerto de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo.

Aproximadamente dos horas duró el inconveniente, según reportes de redes sociales. En videos se observó a decenas de personas esperando a ser atendidas en las ventanillas de la terminal.

"Un inconveniente técnico en la conexión con el servidor de Migración a nivel nacional ha generado la paralización temporal de la atención de pasajeros de arribo y salida internacional", indicó la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG).

La entidad mencionó que la novedad ocurrió a las 15:20 y que se activó un "servicio de contingencia" para atender a los pasajeros que salían del país y así evitar que pierdan los vuelos.

Incidente también pasó en el aeropuerto de Quito

"En Quito también, ¿el daño es nacional?", se preguntaba el usuario @mickyortuno, en la red social X.

En efecto, el malestar también se registró en la terminal aérea Mariscal Sucre, de la capital.

"Debido a fallas técnicas ajenas al control del aeropuerto de Quito y de Corporación Quiport, se registran demoras en procesos de arribo y salida internacional", informó la administradora en un comunicado, a las 17:50.

