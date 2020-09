Un adiós desde los autos para los guías espirituales de La Puntilla

Con una caravana, globos y carteles que llevaban plasmados mensajes de cariño y agradecimiento, los feligreses de La Puntilla se despidieron ayer de los sacerdotes Carlos Reinoso, Paulino Toral y Felipe Alvial, quienes hasta este mes permanecerán en la parroquia Santa Teresita de Entre Ríos.

La urbanización La Puntilla inaugura una cancha de agilidad para mascotas Leer más

Ellos fueron los guías del sitio por 30 años y por eso habitantes, como Solange Morales y Lidia Salcedo, ambas residentes del complejo habitacional Ciudad Celeste, acudieron a los exteriores de Plaza Lagos alrededor de las 11:00 para unirse a la caravana que recorrería toda la arteria, hasta llegar a la iglesia, donde los sacerdotes los esperaban.

La caravana inició en Plaza Lagos y culminó en la iglesia. Diana Sotomayor

Ciclovía de La Puntilla no es segura, denuncian ciclistas Leer más

En el camino, los conductores iban tocando el claxon y sacudiendo pañuelos blancos. Agentes de la Autoridad de Tránsito de Samborondón los acompañaban para evitar posibles embotellamientos.

Para cumplir con las medidas de bioseguridad, las familias los saludaban desde los autos. Y desde allí, saludaban y mandaban besos volados a los que, hicieron énfasis, han sido sus amigos; y les mostraban los carteles que eran recibidos por los miembros del templo y después eran entregados a los guías espirituales.

Decenas de fieles acudieron al encuentro para despedir a los sacerdotes. Diana Sotomayor

"Carlos, Paulino y Felipe los amamos y los llevaremos siempre en nuestros corazones. La comunidad los extrañaré. Gracias por hacer de nosotros mejores seres humanos", decían algunos.

Esto es lo mínimo que podemos hacer por nuestra comunidad religiosa. Con ellos hemos emprendido grandes proyectos a beneficio de quienes más lo necesitan. Las obran han sido palpables. Estamos agradecidos. A todos ellos les deseamos lo mejor. Sabemos que también estaremos en los pensamientos de los sacerdotes. Raquel Milán,

​habitante de Entre Ríos

Guayaquil cuenta con siete nuevos diáconos Leer más

En el sitio, al que llegaron también decenas de residentes caminando, quienes - asimismo por seguridad- se colocaron al frente de los sacerdotes pero separados de al menos tres metros de distancia; se leyeron las cartas de algunos fieles. "Fueron ellos los que me ayudaron a sobrellevar la pandemia, estuve mal: triste, asustada y con dolor. Fue esta guía la que me ayudó. Me alegro tanto de haber tenido a estos padres de vecinos. Hemos sido tan afortunados", agregó Malena Baquerizo, quien llegó al encuentro cargada de globos de todos los colores.

Los sacerdotes y miembros de la iglesia saludaban y recibían con cariño cada uno de los gestos ciudadanos. Diana Sotomayor

Cada uno de estos actos y muestras de cariño, los religiosos las recibieron con agrado. Aunque de lejos, ellos saludaban y simulaban enviarles abrazos. Hubo aplauso, risas y fotos que por todos lados.