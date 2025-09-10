Acción Los Ceibos: Prefectura "ratificó un registro inválido" para pasos a desnivel

Colectivo insiste en que la construcción de los puentes vehiculares genera impacto ambiental en esta zona de Guayaquil

El colectivo Acción Los Ceibos denuncia que decenas de árboles están sin mantenimiento desde que se colocó el cerramiento metálico en la avenida del Bombero.

Desde el 1 de julio pasado, un cerramiento metálico en la avenida del Bombero, en Los Ceibos, preserva la zona donde el Municipio de Guayaquil prevé hacer dos pasos a desnivel.

Pero desde esa fecha no se ha construido nada, debido a que la Prefectura del Guayas, cumpliendo una orden del Ministerio del Ambiente, dispuso que se detengan los trabajos.

La cartera de Estado argumentó que el Cabildo dio información errónea para obtener el registro ambiental de la obra y que, para hacer estas infraestructuras, se necesita una licencia ambiental.

La prefecta Marcela Aguiñaga anunció este miércoles 10 de septiembre que el Ministerio no respondió a su solicitud de sustentar su decisión. Por eso, archivó el caso y dispuso que se reactive la construcción.

Se debe presentar denuncia penal, insiste Acción Los Ceibos

Esto fue rechazado por el Ministerio, que envió un oficio a Aguiñaga en el que la acusó de no observar un informe técnico de la secretaría de Estado, de julio del 2025, ni sus disposiciones.

Entre ellas están que se revoque el registro ambiental y se tramite la licencia, así como la presentación de una denuncia por un posible delito ambiental.

Esto fue algo en lo que insistió también el colectivo Acción Los Ceibos, que cuestionó en un comunicado la postura de Aguiñaga e insistió en que el proyecto de la obra "fue mal tramitado".

Pese a las disposiciones del Ministerio, la "Prefectura decidió ignorar todo eso y ratificó un registro inválido, reactivando la obra junto al Municipio", reclamó la agrupación en un comunicado.

Por eso, creen que se debe presentar la denuncia penal en Fiscalía. Acción Los Ceibos ya mantiene una acción de protección que busca la paralización de la obra porque no hubo "socialización previa efectiva".

Para la agrupación ciudadana, que se formó a raíz de una reunión de moradores con el alcalde Aquiles Álvarez, "no es un error administrativo. Es ilegalidad, impunidad y daño ambiental en curso".

Piden que se cuiden árboles de la avenida del Bombero

Otro punto en el que insistió Acción Los Ceibos fue el cuidado de los árboles que están dentro del cerramiento, que "permanecen encerrados sin riego, muriendo en el corredor ecológico de Los Ceibos".

Mientras tanto, peatones y conductores siguen circulando por una vía donde el cerramiento metálico mantiene bloqueada la circulación, así como de bloqueado está el proceso para levantar dos puentes.

