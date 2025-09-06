Expreso
IMAGEN REFERENCIAL GENERADA CON GEMINI.Policía investiga accidente de tránsito en Samborondón relacionado con figura públicaIA: GEMINI

Accidente en Samborondón: carro de Ronald Farina involucrado en siniestro vial

El carro del presentador Ronald Farina estuvo involucrado en un accidente de tránsito la madrugada del 6 de septiembre

La madrugada de este sábado 6 de septiembre de 2025, el carro del presentador de televisión Ronald Farina, conductor del programa 'Cien ecuatorianos dicen', estuvo involucrado en un accidente de tránsito en el cantón Samborondón, provincia del Guayas.

Detalles del accidente de tránsito ocurrido en la vía Puntilla–Aurora

El hecho ocurrió alrededor de las 02:10 en la vía Puntilla – Aurora, cerca de la urbanización Biblos. Según el reporte policial, la camioneta Ford Explorer SW colisionó contra una baranda de seguridad y un poste de luz, quedando con graves daños en el chasis y las llantas delanteras.

Aquiles Álvarez

Aquiles Álvarez: “Perdónenme por bobo, confié en gente que no estuvo a la altura”

El conductor del vehículo abandonó el lugar del siniestro, lo que motivó la intervención de la policía, que inició el procedimiento correspondiente.

Policía y CTE investigan las causas del accidente

“Afortunadamente, no se reportaron personas heridas en el lugar. Continuamos con la investigación para determinar las causas exactas del siniestro y las posibles responsabilidades”, señaló un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Hasta el momento, las autoridades investigan quién conducía la camioneta del presentador de 45 años. Por ahora, Ronald Farina no se ha pronunciado públicamente sobre el hecho.

