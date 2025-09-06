Procesión en honor a la Virgen María lleva a las calles el pedido de paz para Ecuador

El evento religioso culminará con una misa presidida por el cardenal Luis Gerardo Cabrera, en el centro de la ciudad

Fieles católicos marchan en el centro de Guayaquil durante la procesión mariana en honor a la Virgen.

Estudiantes, militares y fieles católicos se concentraron desde temprano este sábado 6 de septiembre en el centro de Guayaquil para rendir homenaje a la Virgen María con una procesión.

En esta segunda edición del evento religioso, que ya se realizó en 2023, se sumaron miembros de las Fuerzas Armadas, quienes encabezaron la marcha desde la intersección de las avenidas Machala y Luque.

Engalanados con sus mejores uniformes, alumnos de unidades educativas como Teniente Hugo Ortiz y Almirante Illingworth estuvieron entre quienes marcharon con las banderas de Ecuador y de Guayaquil, acompañados por sus respectivas bandas musicales.

Devotos rezan el rosario mientras acompañan la procesión en honor a la Virgen María, en el centro de Guayaquil. Juan Pablo Pérez

Mientras tanto, los devotos se manifestaban con imágenes religiosas; algunos aprovechaban el recorrido para rezar el rosario o exaltar a la madre de Jesucristo.

Misa y desfile con advocaciones de la Virgen

En carros alegóricos, las parroquias de Guayaquil presentaron imágenes de las diferentes advocaciones de la Virgen María.

Las advocaciones son representaciones de la misma Virgen, pero con características distintas, según la región geográfica o aspectos específicos de su vida. En Ecuador, por ejemplo, es reconocida la Virgen Dolorosa.

#AHORA | "Si tuviera fe como un granito de mostaza", corean participantes de la procesión mariana en el centro de #Guayaquil, al ritmo de la murga de la Unidad Educativa San Agustín. pic.twitter.com/Wwz6scyllR — Diario Expreso (@Expresoec) September 6, 2025

Se esperaba que a las 11:00 se realizara la misa en la intersección de Machala y Gómez Rendón. La eucaristía sería presidida por el cardenal Luis Gerardo Cabrera.

Además, se habilitaron confesionarios en la zona para quienes desearan acceder al sacramento de la confesión.

