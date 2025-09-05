Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

procesion
La procesión se realiza de forma anual en Guayaquil.ARCHIVO EXPRESO

Procesión en Guayaquil: calles cerradas y rutas alteradas este sábado 6 de septiembre

La ATM anunció cierre de calles y desvío de buses.  Miles de feligreses estarán en las calles este sábado

Este sábado 6 de septiembre, el centro de Guayaquil enfrentará nuevas restricciones de tránsito debido a la procesión en honor a la Virgen María, organizada desde la iglesia San Agustín y que recorrerá 22 cuadras de la avenida Machala hasta llegar al colegio Guayaquil, donde se celebrará una misa campal.

RELACIONADAS

El operativo de movilidad iniciará a las 06:00 y obligará a que varias rutas de transporte urbano cambien su trayecto habitual. 

La línea 140 desviará su recorrido por José de Antepara, Capitán Nájera y Villavicencio. Mientras que las líneas 7, 34 y 79 deberán circular por Cuenca, Pío Montúfar, Febres Cordero y José de Antepara (sentido este-oeste), y por Gómez Rendón, Av. del Ejército, Francisco de Marcos y Pío Montúfar (sentido contrario).

Bloqueos progresivos y movilidad afectada

La Joya tránsito

El caos vial evidencia la falta de planificación en La Joya, en La Aurora

Leer más

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que sus agentes ejecutarán cierres progresivos en las intersecciones conforme avance la multitud. Sin embargo, el impacto será significativo en una zona ya de por sí congestionada, donde cualquier alteración en las rutas de buses afecta directamente a miles de usuarios que dependen de este servicio.

Se estima la participación de feligreses provenientes de más de 160 parroquias, lo que garantiza una masiva concentración en el centro de la urbe.

 Aunque se trata de una manifestación religiosa de gran tradición, la falta de alternativas claras para los ciudadanos que no participan en la procesión vuelve a poner en evidencia los problemas de planificación del tránsito en Guayaquil.

Las autoridades recomiendan planificar los traslados con anticipación y usar vías alternas. Sin embargo, los desvíos obligatorios y la limitada capacidad de respuesta ante la alta demanda de transporte público dejan a los usuarios con pocas opciones, reforzando la percepción de que cada evento masivo en la ciudad implica inevitablemente caos vehicular.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Impacto regional: EE.UU. declara terroristas a Los Lobos y Los Choneros, ¿qué cambia?

  2. Avanza en el Parlamento argentino un proyecto que limita los decretos presidenciales

  3. Desunión en la derecha impulsa ventaja de Mamdani para la alcaldía de New York

  4. Fabiola Véliz denuncia crisis en el servicio de hemodiálisis en Vinces

  5. Vecinos desalojados en Ciudad de México denuncian violaciones de DDHH

LO MÁS VISTO

  1. La justicia deberá pronunciarse por atraso en devolución del IVA

  2. Adultos mayores pondrán acción de protección por atraso en devolución del IVA

  3. Dos aumentos automáticos para jubilados del IESS: requisitos, valores y beneficiarios

  4. José Serrano creó una versión del crimen de Villavicencio que protegía a Jordán

  5. Ley del Biess: Fondos de cesantía volverán a manos de los trabajadores

Te recomendamos