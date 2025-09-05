Procesión en Guayaquil: calles cerradas y rutas alteradas este sábado 6 de septiembre

La ATM anunció cierre de calles y desvío de buses. Miles de feligreses estarán en las calles este sábado

Este sábado 6 de septiembre, el centro de Guayaquil enfrentará nuevas restricciones de tránsito debido a la procesión en honor a la Virgen María, organizada desde la iglesia San Agustín y que recorrerá 22 cuadras de la avenida Machala hasta llegar al colegio Guayaquil, donde se celebrará una misa campal.

El operativo de movilidad iniciará a las 06:00 y obligará a que varias rutas de transporte urbano cambien su trayecto habitual.

La línea 140 desviará su recorrido por José de Antepara, Capitán Nájera y Villavicencio. Mientras que las líneas 7, 34 y 79 deberán circular por Cuenca, Pío Montúfar, Febres Cordero y José de Antepara (sentido este-oeste), y por Gómez Rendón, Av. del Ejército, Francisco de Marcos y Pío Montúfar (sentido contrario).

Bloqueos progresivos y movilidad afectada

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que sus agentes ejecutarán cierres progresivos en las intersecciones conforme avance la multitud. Sin embargo, el impacto será significativo en una zona ya de por sí congestionada, donde cualquier alteración en las rutas de buses afecta directamente a miles de usuarios que dependen de este servicio.

Se estima la participación de feligreses provenientes de más de 160 parroquias, lo que garantiza una masiva concentración en el centro de la urbe.

Aunque se trata de una manifestación religiosa de gran tradición, la falta de alternativas claras para los ciudadanos que no participan en la procesión vuelve a poner en evidencia los problemas de planificación del tránsito en Guayaquil.

Las autoridades recomiendan planificar los traslados con anticipación y usar vías alternas. Sin embargo, los desvíos obligatorios y la limitada capacidad de respuesta ante la alta demanda de transporte público dejan a los usuarios con pocas opciones, reforzando la percepción de que cada evento masivo en la ciudad implica inevitablemente caos vehicular.

