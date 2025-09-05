Juan Tanca Marengo: rutas alternas, cierre de vías y desvío de buses por construcción

Varias rutas de buses serán modificadas. Conoce los detalles de los cambios y vías afectadas

La construcción de pasos elevados han sido muy criticados en Guayaquil.

El tránsito en Guayaquil volverá a enfrentar complicaciones a partir del próximo lunes 8 de septiembre. La construcción de los pasos elevados en la Av. Juan Tanca Marengo contempla ahora el cierre parcial de la intersección con la avenida Rodrigo Chávez, lo que obligará a desvíos y ajustes en la circulación tanto de vehículos particulares como del transporte público.

Según el cronograma de la contratista, durante el fin de semana se colocará el cerramiento perimetral y paneles metálicos en la zona. Con ello, la movilidad en sentido Vía a Daule – Av. de Las Américas quedará reducida a tres carriles, uno de ellos habilitado en contraflujo, mientras que quienes se dirigen hacia el centro dispondrán de cuatro carriles.

Cambio de recorridos en buses

Las rutas de buses 123, 55 y 13 también deberán cambiar su trayecto: desde la avenida Rodrigo Chávez girarán hacia la Av. Juan Tanca Marengo y continuarán hasta el intercambiador de la Av. Francisco de Orellana, donde retomarán su recorrido habitual.

La ATM recomendó varias vías alternativas

Hacia Av. de Las Américas: utilizar la avenida. Tanca Marengo hacia Las Aguas, redondel y Av. Benjamín Carrión hasta Av. Orellana; o avanzar por Av. Las Aguas y Av. Enrique Ortega Moreira hacia Av. Plaza Dañín.

Hacia Vía a Daule: tomar la avenida Francisco de Orellana, Benjamín Carrión y Felipe Pezo; o desviarse por Av. Tanca Marengo y Av. Agustín Freire hacia Orellana.

Accesos y salidas de Urdenor 2 y Parque Empresarial Colón: emplear la calle José Santiago Castillo, puente Ecológico y Av. Rodrigo Chávez para ingresar; o la calle 16A NO, Av. 26 NO, Av. Sara Chacón y Av. Las Aguas para salir.

Aunque las autoridades han desplegado señalización y control de tránsito en la zona, la medida se suma a una larga lista de cierres viales que actualmente afectan a distintos puntos de la ciudad, generando demoras diarias a conductores y usuarios de transporte público.

Actualmente se colocan unas estructuras en la vía. CORTESÍA

