Guayaquil: Hasta abril, 879 buses han sido multados

Entre las principales razones de las multas, está el circular con puertas abiertas, exceder los límites de velocidad, parar en sitios no permitidos para dejar o recoger pasajeros y desobedecer las señalizaciones de tránsito.

Ante esta situación, la ciudadanía reclama que estas contravenciones son cometidas a diario por los conductores de estos vehículos. Denuncian que los controles a estas acciones no son lo suficientemente severas o manejadas correctamente.

Argumentan que si esto fuese manejado eficazmente, no se vería a diario a los conductores de bus cometiendo estas infracciones, o al menos no de manera tan regular.

“Siempre que subo al bus, debo gritarle, a veces hasta insultar al conductor para que frene bien el carro, porque ellos quieren que bajes mientras el carro sigue moviéndose. No entiendo cómo les puede importar poco o nada la seguridad de los demás”, denuncia el guayaquileño Iván Raza.

Asimismo, el ciudadano de la tercera edad, Alciones González, agrega que esta clase de acciones casi le cuestan la vida.

“Yo ya tengo 68 años y uso bus para ir a mis citas médicas porque no me alcanza el dinero para siempre ir en taxi. Una vez mientras viajaba en estos carros y pedía que pare el conductor, por más que grité, no me hizo caso hasta que el resto de pasajeros lo obligaron a frenar. Aún así, él arrancó ni bien puse un pie afuera, me caí, pero tuve la suerte de que había un joven que me atrapó y no fui al suelo”, relata.

