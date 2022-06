Guayaquil: Un abandono recorre varias avenidas de la ciudad

La mañana del domingo 5 de junio, un árbol cayó en la avenida Víctor Emilio Estrada y Bálsamos, en Urdesa Central, por exceso de agua en sus raíces. Aunque el incidente no ocasionó daños o víctimas y fue atendido enseguida, el hecho da cuenta de una falta de mantenimiento y atención periódica no solo en el sitio, sino en redondeles, camineras y jardineras que adornan varias vías que cruzan por ciudadelas del norte de la ciudad.

Durante un recorrido realizado por EXPRESO se pudo constatar el deterioro en que se encuentra, por ejemplo, toda la flora sembrada a lo largo del parterre central de la avenida Orellana, que cruza tramos de ciudadelas como Urdesa y Kennedy,o entidades públicas como el Servicio de Rentas Internas (SRI), Gobierno Zonal, bancos, centros comerciales, entre otros.

La maleza crecida, los árboles y arbustos secos y llenos de plagas, sumado a desechos que se acumulan por arrastre del viento, son evidencia de una falta de cuidado en las jardineras, que en lugar de embellecer el entorno por donde atraviesa la vía, lo descolora.

“No se ve un cuidado que sea permanente. Este es un sector donde va y viene mucha gente y es penoso ver esas plantas secas y basura que se acumula”, comentó Julio Medina, quien acude al Gobierno Zonal para hacer un trámite.

El redondel donde se levanta el monumento a Pablo Baquerizo Nazur sirve hasta de dormitorio. En el sitio se ha instalado una cama vieja. CARLOS KLINGER

Una situación similar se observa en tramos de la avenida Isidro Ayora, donde las camineras y el redondel a la altura de la av. Enrique Grau, que divide a las ciudadelas Alborada, Sauces 9 y Sauces 6, permanecen tan abandonados por las autoridades, que han sido tomados hasta por personas en situación de calle, quienes los utilizan como dormitorio.

“Aquí vienen a dar mantenimiento cuando hay el reclamo, pero mientras no hay nada. Cuando hay catástrofes, ahí se mueven. Como ve, esto está seco”, opinó César García, quien habita por el sector.

El ciudadano considera que al ser una avenida principal y con un alto flujo vehicular se debería dar mayor atención en todo, y no esperar las autoridades correspondientes a que exista el reclamo de los moradores o la publicación de prensa, para estar pendientes de lo que se necesita en algún sector.

Carlos Cortez Alejandro, quien trabaja a la altura de Sauces 9, asegura que todo cambió a raíz de la pandemia de la COVID-19, porque se dejó de dar mantenimiento a las áreas verdes del sector.

El redondel ubicado a la altura de la avenida Enrique Grau e Isidro Ayora sirve de botadero de basura. CARLOS KLINGER

“Toda esa parte es fea. Hay gente que se cambia de ropa, deja basura, comida. A todos estos parques antes le daban mantenimiento, cada semana, pero ahora ya no, luego de la pandemia no le hacen nada, solo vemos al camión que se encarga de regar las plantas, pero el mantenimiento ya no”, afirma el habitante. Recuerda que antes de marzo de 2020, alrededor de diez trabajadores llegaban cada semana al sitio, para podar las plantas y limpiar las áreas verdes, lo que hacía bonito el entorno.

Señala como insólito lo que han visto en el redondel donde se levanta el monumento al constructor Pablo Baquerizo Nazur, quien edificó la Alborada, donde hay una cama que es utilizada por indigentes y consumidores de drogas. “En época de invierno eso se hace una poza y apesta. No se puede caminar porque se hace lodo. También se roban las tapas de alcantarillado, en una de ellas le pusieron madera para que no existan accidentes, eso es peligroso porque hay cables. Gracias a Dios, no ha ocurrido una desgracia”, añadió Cortez.

Con él concuerda la moradora Rosa Salao. “Está todo sucio, lleno de maleza. En el parque de Sauces 6, los niños no pueden utilizarlo porque pasa sucio”, aseguró la madre.

Antonio Farfán, quien vive en Sauces 7, reconoce que son sus vecinos quienes se organizan para mantener el sector, pero que también hay mantenimiento por parte del Municipio. “Incluso está mejor que antes”, resaltó.

Jardineras. El descuido también se observa en jardineras construidas debajo de los puentes, como el de la Plaza, en Kennedy Norte, lleno de basura y maloliente. CARLOS KLINGER

Mediante un comunicado, el Municipio informó que personal de la contratista de Fundación Siglo XXI realizó la tarea de desalojo de los restos del árbol que se precipitó en la ciudadela Urdesa. Además, que se procedió a revisar el resto de jardineras a fin de evitar se repitan situaciones similares.