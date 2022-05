La sombra se ha ido y el cántico de aves también. En el parterre central de la intersección de la avenida Francisco Rizzo e Isidro Ayora, en la ciudadela Samanes 1, en el norte, hay un lamento colectivo debido a que aniquilaron a sus emblemas: al menos nueve árboles de samán fueron, entre talados y severamente podados, durante la noche y madrugada de los últimos días.

Que el personal municipal aprovechó del último feriado y que hasta ahora les dé a conocer cuál fue el informe técnico para que sea tomada esta decisión, mantiene a los residentes indignados y preocupados de que las otras especies que se levantan en el parterre corran con la misma suerte.

Uno de ellos es Fausto Gortaire, quien se considera un defensor de los monumentales árboles del barrio, pero que esta vez no pudo protegerlos. Habita a escasos metros del recién declarado Bosque Seco Tropical de Samanes 1 y recuerda que, hace 6 meses, trabajadores del Cabildo intervinieron en las especies, con el justificativo de la plaga de la cochinilla.

Ahora no solo cuestiona que la acción no haya arrojado resultados, sino que le llama la atención la manera rápida en que las especies fueron cortadas. Camina sobre el parterre y solo le queda observar a los gruesos troncos que, aferrados a la superficie, no evidencian algún deterioro, por lo que resume: “La Alcaldía mató la identidad de Samanes”.

Allí en esa área predominan frondosos árboles, aunque hay algunos sombríos tal cual película de terror, a los que “siempre” han pretendido retirarlos. “Aquí, de 06:00 a 07:00 y a las 16:00, tenemos la migración de loros, hasta halcones, varias aves, pero ahora ya no lo veremos... Después ponen una palmera, que no va a dar el frescor, ni nidos, ni aves, ni nada”, se queja.

Hecho. La comunidad asegura que previamente se ha pretendido retirarlos. En el sitio hay decenas de especies.

Freddy Rodriguez

Ante estas denuncias, Diario EXPRESO preguntó este jueves de 5 mayo al Municipio cuál fue la razón por la que se talaron los árboles, por qué se dio en el horario nocturno (así como dice la comunidad); y si se prevén podas o más talas en el parterre. Las respuestas, hasta el cierre de esta publicación, no llegaron.

Frente a este tema, en el vecindario recuerda que han existido hasta plantones en defensa de los samanes, hace algunos años, y en el que también aterrizaron universitarios. “Nos opusimos y llegaron estudiantes de Agronomía de la Universidad Estatal. En aquella época, el alcalde Jaime Nebot decidió arreglar el parterre y preservar los árboles”, acota Gortaire, al decir que las especies tienen más de 80 años.

De eso también da cuenta Katherine Brborich, otra residente y quien hizo públicas sus denuncias en Twitter. Recuerda que en aquella administración se realizó una obra de “reingeniería”, en la que se ubicó a los árboles de una manera sin que dañaran la calzada. “Es una lástima lo que ha ocurrido, pues la ciudadanía pide estos espacios, y sobre todo porque son árboles nativos”, se lamenta la ciudadana quien, al igual que diferentes moradores, espera conocer qué dice el informe técnico municipal.

Pero esta no es la única tala o poda drástica que ha sacado de quicio a la ciudadanía. Hace casi un año se realizó una poda similar, en un parque de la ciudadela Guayacanes, en el norte, y que destruyó nidos y dejó sin hogar a aves, entre adultas y polluelos.

Luego de la poda mal realizada en la ciudadela Guayacanes, ciudadanos y expertos cuestionan que el Municipio de Guayaquil no cuente con una correcta planificación sobre esta actividad.



Una nota de @JuanDaPonce — Diario Expreso (@Expresoec) May 4, 2021

“Fue lamentable ver su hogar destruido por el cero entrenamiento ni capacitación para el manejo de nuestra fauna urbano silvestre”, fue lo que soltó Viviana Vásconez, integrante de la fundación Rescate Animal, tras acudir al espacio.

Causa. Hace un año, la poda se ejecutó en una área verde de la ciudadela Guayacanes, al norte. Cortesía

Entre tanto, Samanes 1 espera respuestas y saber qué ocurrirá con los otros emblemas de este vecindario norteño.