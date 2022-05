Luego de las quejas de los habitantes de Samanes por la falta de mantenimiento en las áreas verdes y la tala de árboles, finalmente se realizó una mejora en el sector.

Tal como lo contó EXPRESO, las denuncias por el mal estado de la arboleda eran cuantiosas; ante esto, diez árboles fueron sembrados a lo largo de la avenida Francisco Rizzo, entre Samanes 1 y 2, con la colaboración de las autoridades municipales. Las especies fueron colocadas en reemplazo de los árboles que se encontraban en estado necrótico y que representaban un peligro para la comunidad, según indicó el Cabildo.

La sombra se ha ido y el cántico de aves también. En el parterre central de la intersección de la avenida Francisco Rizzo e Isidro Ayora, en la ciudadela Samanes 1, en el norte, hay un lamento colectivo debido a que nueve árboles de más de 80 años fueron talados. — Diario Expreso (@Expresoec) May 6, 2022

Lino Chiriboga, residente de Samanes 2, asegura que si se hubieran tardado un poco más, podría haber ocurrido una desgracia. “Algunos de los árboles estaban tan mal que en cualquier momento podían caer en plena vía y ocasionar accidentes. Lo que estamos viendo es la consecuencia de la falta de cuidado, los árboles necesitan que los vean, controles y sanen. Samanes ha ido de a poco, con cada tala, perdiendo su identidad”, expresó el hombre, indicando que ya se había pedido hace meses la mejora o sustitución de los árboles.

Diez especies fueron plantadas cortesía

A decir del Cabildo, algunas de las especies retiradas se habían visto afectados por la plaga de la Cochinilla algodonosa (Crypticerya multicicatrices), la cual ha venido afectando al arbolado de la ciudad y cantones vecinos. Otros, en cambio, ya habían cumplido su ciclo de vida.

Se espera que los árboles sembrados tengan mantenimiento y riego a diario.

.“Si quieren que el panorama de Samanes mejores, deben poner manos a la obra. Aquí no se ha hecho nada al respecto y si dicen que se realizó alguna intervención antes, pues fue algo mínimo. ¿Control? Yo no vi, ni he visto nunca. Es una pena perder a estos árboles; el daño ya está hecho. Que hoy siembren está bien, perfecto, pero lo que tuvimos se esfumó”, dijo Analía Espinoza, habitante de la ciudadela.