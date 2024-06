80 sacos de basura de 5 kilos cada uno se recogen a diario en el estero Salado

Luego de la publicación de EXPRESO en la que los ciudadanos denunciaron la basura que encuentran flotando sobre las aguas del estero Salado, en Guayaquil; el Municipio emitió un comunicado en el que detalló que a este ecosistema sí se le da mantenimiento. Que recogen kilos de basura a diario, alegó.

"Cada día recogemos un promedio de 80 sacos de basura de 5 kilos cada uno. Es crucial nuestra labor conjunta con los ciudadanos para conservar nuestro entorno limpio y saludable. Cuidemos nuestro estero Salado", publicó la entidad a través de sus canales oficiales en X.

La publicación, que llegó acompañada de imágenes en las que se observa aves sobrevolando sobre las aguas del espacio natural; generó una serie de respuestas, entre ellas las que exhortaron al Municipio a sancionar a los causantes de la contaminación en el lugar.

"Son muchas las empresas y familias que lanzan sus desechos en el sitio. No se trata solo de limpiar al Salado, que es necesario y está bien; sino que resulta ya fundamental sancionar a los infractores incluso con cárcel. No hablo de penalizar con una salario básico, sino con miles de dólares y sí, cárcel. Y es que los causantes de esto están atentando contra la naturaleza, contra la ciudad", señaló Walter Carvajal, habitante de la ciudadela Kennedy; donde precisamente al cuerpo de agua que colinda con el vecindario se lo ha visto, en ocasiones, sucio y contaminado.

Tarrinas, botellas y todo tipo de desechos plásticos son hallados en los ramales del Salado. Cortesía

En una publicación anterior, la queja apuntó al estado en el que se encuentra el ramal del estero Salado, ubicado junto a la entrada de Universidad de Guayaquil, del lado del parque Rodolfo Baquerizo.

"Señor alcalde Aquiles Álvarez, así luce el ramal del estero Salado junto a la entrada de la Universidad Guayaquil, del lado del parque Rodolfo Baquerizo. Las garzas conviven con la basura y desechos plásticos lanzados por malos ciudadanos que deberían ser multados. ¿Para cuándo las sanciones por contaminar el ambiente y poner en peligro a la fauna de ese medio?", cuestionó la ciudadana Rocío Santibañez.

La ciudadana, que hizo público su reclamo en X, acompañó su queja de imágenes en las que se podía ver al estero con basura flotando en sus aguas.

"Es inconcebible que esto siga pasando en Guayaquil. Hoy parece que hemos vuelto al Guayaquil del pasado: sucio. Hay desechos en todos lados, la ciudad incluso huele mal. Si la gente no entiende, si la gente no quiere a la ciudad, entonces múltenla, pero con penalidades que les duelan. Es horrible ver como la gente ensucia al Puerto Principal y nadie hace nada. Que ahora se haya limpiado al Parque Lineal de la Carlos Julio Arosemena es bueno y necesario, pero eso no evitará que en una semana todo vuelva a estar igual", sentenció Daniel Arce, habitante de la Kennedy.

Alonso Arango, vía X, coincidió con esta sugerencia y exhortó al Municipio a que incorpore una estrategia pedagógica ambiental con correctivos de las malas prácticas en el manejo de las basuras, debido a hábitos culturales y a un mal diseño de recolección y de sanciones. "Es tan normal este comportamiento que el dueño de los establecimientos (o de quienes viven cerca de las zonas insalubres) lo admite", sentenció.

Que mientras no se multe a nadie, los malos ciudadanos seguirán haciendo lo mismo. Un comunicado en X no sirve absolutamente de nada, señor Alcalde", fue el comentario que la cuenta Guayaquil sinl eyes @Guayaquilsinle2 entonces publicó.

