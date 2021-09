Guayaquil: La 25 de Julio, la vía que apiña delitos y aterra

¡Es una zona que aterra! Así describen los habitantes a la avenida 25 de Julio, que tiene unos 7 kilómetros de extensión; a lo largo de ella están aglutinados todos los problemas de la urbe: venta y consumo de drogas, muertes violentas, robos, prostitución, entre otros. A la vez es una vía que tiene relieve económico, y es esto que hace que la arteria sea una de las más importantes de la ciudad, porque conecta con el Puerto Marítimo, además sobre ella hay dos centros comerciales, tiendas comerciales, colegios, bancos, el hospital, entre otras entidades públicas.

La avenida está al sur de la ciudad, una de las zonas más críticas en inseguridad y muertes violentas, tal como lo ha publicado EXPRESO en una serie de artículos.

En cualquier esquina puede que esté un delincuente, por lo menos cuatro puntos son considerados como los más calientes, según la Policía Nacional.

Inseguridad. Una señora sale de la estación de la Metrovía, cerca de la avenida Ernesto Albán, una zona que ha sido tomada por personas en situación de calle y consumidores, según la ciudadanía. Alex Lima

El primer punto crítico está en la intersección con la avenida Trujillo, quienes habitan por allí indicaron que están cansados de advertir a la Policía que allí se vende y se consume droga, además que los robos no paran. Unos días atrás un hombre con un cuchillo amenazó a los trabajadores de un local que está en esa esquina. En una acción rápida por defenderse lo dejaron encerrado en el negocio, bajaron la puerta enrollable y llamaron a la Policía; hasta que llegaron los agentes la persona armada destrozó varios artículos del comercial, en su desesperación por salir. Según los moradores, los asaltos se ven todos los días.

“La vía aterra por los asaltos, a nosotros nos han atacado varias veces, unas semanas atrás se nos metieron por el techo en la madrugada. Urge recuperar la tranquilidad de la zona, porque en esta esquina también se ponen personas que se hacen pasar como vendedores, pero lo que hacen es robar; con habilidad saltan sobre las ventanas de los carros y arranchan los celulares o carteras”, relató Jéssica Correa, trabajadora de uno de los negocios del lugar.

Contrario del testimonio de la ciudadanía, la Policía destacó que los delitos en la avenida han bajado, por ejemplo, el robo a las personas decreció en un 7,8 %. Pero para los ciudadanos esa reducción es leve. “A mí me hirieron la pierna con un balazo, por intentar defender a una chica de unos motociclistas que la estaban asaltando”, contó Leo Jiménez, morador de la zona.

Queja. Una persona usa el poste del puente como baño. Alex Lima

Pero la Policía reiteró que sí se está logrando que bajen los delitos con las estrategias aplicadas. El jefe alterno del distrito Sur, Manuel Vallejo, señaló que han tenido resultados con el patrullaje georreferenciado, uso de botones de seguridad y asambleas comunitarias, donde los moradores explican sus necesidades; por esto también hay reducción en el robo de carros en un 22 % en relación de este año con el 2020.

Sin embargo, una vez más los habitantes señalaron que eso no es suficiente, contaron que en la avenida también hay delincuentes que con una bujía en mano rompen las ventanas de los carros, cuando están en la luz roja y allí les roban reloj, carteras, celulares o cadenas y hasta se llevan los vehículos; además, hay que tomar en cuenta que no todos los delitos son denunciados por la ciudadanía, agregó Correa.

Lo relatado por los habitantes fue evidente en un recorrido de Diario EXPRESO por la avenida. Son las 19:00 de un jueves, y quienes se bajan en la estación de la Metrovía, entre las esquinas de José de la Cuadra y Ernesto Albán, tienen que pasar al pie de un adolescente que se está drogando. Y otros giran la cabeza como señal de desaprobación de que ciertos varones utilicen las bases del puente como baño público. “Esta mala educación provoca que el lugar tenga mal olor, la fetidez se intensifica en las horas que hace más sol. Urge que el Municipio lave estos postes, y realice una campaña de educación”, manifestó Richard Andrade, maestro en Derecho Ciudadano.

Dormitorio. Hacen hueco en las bases del puente para dormir o esconderse. Alex Lima

No se terminaba de escuchar el comentario del profesor cuando el caminar de dos trabajadoras sexuales llamó la atención, salieron de entre los mismos postes del puente. Las mujeres no se agrupan, a partir del hospital del Seguro se ven más hasta la altura de la ciudadela Santa Mónica.

Más adelante siguieron las escenas que indicaban lo peligroso de la avenida, en la baranda de un puente de desnivel estaba sentado un joven, que a decir de los habitantes consultados era un delincuente que siempre allí espera la oportunidad para asaltar a algún peatón.

Entre tanto, se observó a un indigente meterse en la base del puente para dormir. Aunque los moradores indicaron que esos huecos también son usados para esconderse tras robar.

Ubicación La avenida 25 de Julio está al sur de la urbe, una de las zonas más críticas por tener alto índice de muertes violentas, por el microtráfico y la pelea del terreno, según la Policía.

En la avenida también hay atascos de carros, contaminación sonora por el ruido que provoca el tránsito. Además es una de las arterias viales de la ciudad que tiene un índice alto de accidentes, tal como lo publicó EXPRESO en un ranking de siniestros, entre enero y julio de este año se registraron 96, dejando 99 lesionados y 2 fallecidos.

Es una situación que también afecta a los ciclistas. “Al andar en bicicleta tenemos que cuidarnos de los carros, de los baches y de los delincuentes”, comentó Maysse Abad, ciclista.

En la vía también se han dado hechos de sicariatos. Por ejemplo en junio de este año, Pedro Mosquera esperaba el cambio de luz del semáforo en su carro cuando recibió 20 balazos, tal como publicó este Diario.

Las personas en condición de calle se ubican en cualquier lugar en la avenida 25 de Julio para dormir. Alex Lima

La lista de delitos no termina, aquí también se dan estafas. De enero a agosto de 2020 se registraron 3 estafas, mientras que, en el mismo periodo, pero del 2021, la cifra aumentó a 16. Asimismo, hay incremento de robo de motos de 7 a 10, según la Policía.

A esta altura del recorrido son las 20:00, la afluencia de carros ha bajado, son pocas las personas que caminan por el lugar y empiezan a tender cartones los indigentes para dormir. Patricia Peralta, moradora que vive entre las ciudadelas 9 de Octubre y La Pradera, señaló que a esta hora es más peligroso andar por aquí, por eso cierran ventanas y puertas antes de las 20:00. En efecto, la inseguridad hace que la avenida duerma temprano.

OPINIONES DE EXPERTOS

“Se requiere una acción integral”

Urge recuperar la avenida 25 de Julio de manos de la delincuencia, pero no son suficientes los operativos que realizan los policías, dijo a Diario EXPRESO el experto en seguridad Rodrigo Braganza. Explicó que sin una acción integral donde participen todas las entidades del Estado y la ciudadanía no se logra nada, porque el agente en sus controles saca de la vía al indigente o al chambero, pero si no recibe atención de las otras entidades que deben velar por su bienestar solo se mueven unas cuadras más allá.

El arquitecto Óscar Valero también opinó que las intervenciones sueltas y desligadas de un plan macro no resuelven óptimamente el problema. Entonces también planteó una reactivación enfocada alrededor y debajo de los pasos a desnivel. Consideró que en este plan se deben además incluir los cruces para peatones, porque los pasos elevados son imprácticos e inseguros.