Guayaquil: La 25 de Julio aún no ve un norte en obras complementarias

Las esperanzas que tenían de iniciar el 2024 con más clientela o inquilinos, caen lentamente para moradores de las ciudadelas Santa Mónica y la Floresta, en el sur de Guayaquil.

Aunque en los últimos meses han avanzado los trabajos de la solución vial que se construye sobre las avenidas 25 de Julio y Roberto Serrano, existe incertidumbre respecto a la fecha de entrega y de las obras complementarias, como regeneración de aceras, bordillos y especialmente de la arteria que conduce al puerto marítimo, lo que está generando el cierre de negocios y la venta de propiedades.

En octubre de 2023, el Municipio de Guayaquil informó que la obra concluiría en enero de este año. En ese entonces, Andrés Burbano, director de Obras Públicas, aseguró que existía un avance del 56 %.No obstante, los moradores dicen que conocen de nuevos plazos.

“Yo tenía entendido que se entregaría en febrero, pero esta obra ya debía estar. Nosotros hemos tenido reuniones con los contratistas y nos van poniendo al día. Sé que están atrasadísimos. Estuvo paralizada un tiempo y la verdad no sabemos cuándo será inaugurada (oficialmente)”, comentó Carlos Jurado, propietario de locales comerciales ubicados del lado de la 25 de Julio.

Negocios. En la manzana 1 de Santa Mónica, 21 de 22 locales del sector han cerrado. No hay como estacionarse ni parquear. CARLOS KLINGER

Parqueos. Del lado de la avenida Roberto Serrano, por exigencia de la comunidad, se construyeron estacionamientos debajo del puente que cruza el sitio. CARLOS KLINGER

El morador lamenta el retraso de la obra y las consecuencias que ha ocasionado a los negocios de la zona, que en su mayoría han cerrado sus puertas.

Desde marzo de 2022, cuando se anunció la construcción de la solución vial en la anterior administración municipal, su clientela y el alquiler han disminuido, porque no hay donde parquear. “Tengo dos locales vacíos: un salón de eventos y una sala de conferencias. El asunto del parqueo se me complica. Ahora no se puede parquear y como está la situación, es imposible por el puente”, mencionó, al resaltar que ni los parqueos que podrían construirse debajo de la llamada solución vial les darían una solución a sus negocios.

La cifra 7’592.956

dólares

es el costo final de la solución vial de la avenida 25 de Julio y Roberto Serrano.

Durante un recorrido realizado por EXPRESO, se pudo observar que de ese lado de la construcción, ocho locales ya han cerrado.Y del otro lado de la calle, en la manzana 1 de la ciudadela Santa Mónica, de los 22 negocios que existían en la avenida 25 de Julio, 21 ya han cerrado. Solo queda un taller de torno y fresadora, cuyos trabajadores advierten que también se irán.

El problema es que aunque terminen el puente y lo inauguren, no tendrán lugar para estacionar sus carros, menos los de la clientela, explicó Jurado. Lo que es corroborado por su vecino Guebardo Zambrano, propietario de una casa, quien espera que después de que terminen la construcción de la solución vial, se complemente la obra con parqueos, como lo han hecho del lado de la avenida Roberto Serrano. “Pedimos a las autoridades que agiliten lo más pronto esto, está causando mucha incomodidad para todos”, manifestó el vecino.

Después de que terminen esperemos que hagan parqueos, pedimos a las autoridades que lo agiliten lo más pronto, esto está causando mucha incomodidad para todos.

Guebardo Zambrano

propietario de vivienda

Inicialmente la entrega estaba programada para 360 días después (marzo de 2023), con una inversión de $ 7’590.000. En abril del año pasado, la aún alcaldesa Cynthia Viteri anunció que el puente estaría concluido a finales de septiembre, pero tampoco sucedió. Se presentaron complicaciones de carácter técnico, lo que llevó a un rediseño, explicó en octubre Burbano.

El 29 de diciembre de 2023 se realizó el izado de cuatro vigas de la solución vial. El Cabildo informó que la obra ya tenía un avance del 70 %.

El pasado 3 de enero, EXPRESO solicitó al Municipio información actualizada para conocer si la obra se entregará en este mes, como se informó en octubre de 2023, o si existirá algún aplazamiento. Además, qué trabajos complementarios se contemplan en el sector, así como los proyectos programados para esa zona del sur de Guayaquil, particularmente en la vía que conduce al puerto marítimo? Hasta el cierre de esta edición no llegaron las respuestas, pero durante el recorrido de este Diario se observó maquinaria municipal reparando los carriles centrales hacia el puerto.

El pasado 4 de enero, maquinaria municipal estaba reparando los carriles centrales de la avenida 25 de Julio, con dirección a Puerto Marítimo. CARLOS KLINGER

Mediante comunicados, el Municipio informó que la obra beneficiará a 2’700.000 habitantes. Alexander, trabajador de un local del sector, y otros moradores esperan también beneficiarse con obras complementarias, como el arreglo de las aceras que están destrozadas, nuevas luminarias y mejor semaforización.

