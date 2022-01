La llegada de este nuevo año para los guayaquileños es sinónimo de esperanza. Trae la ilusión de que la pandemia finalmente desaparezca y de que las autoridades, advierten, hagan conciencia de las necesidades que tienen sus habitantes y corrijan “el mal que han hecho”.

Guayaquil: Urdesa, “distrito creativo” que pide menos color y más obras Leer más

“Si no lo hacen, pues será otro año que en Guayaquil pase en vano. No queremos un 2022 corrupto, ni ser espectadores de cómo nuestro territorio urbano se está deteriorando. Los habitantes sabemos lo que nos conviene y no de forma individual sino colectiva. Urge sombra y urgen los árboles”, precisa Andreína Gutiérrez, residente de Lomas de la Alborada, quien lamenta que parte del presupuesto de la Alcaldía haya sido destinado a “murales que ni siquiera revivieron los vecindarios en los que fueron pintados”.

Ciudadanos: “Hasta cuándo la alcaldesa nos va a tratar como tontos” https://t.co/yZRuxX4bun pic.twitter.com/jaUPtqpqLN — Miky (@Miky_Miliky) December 11, 2021

Andreína se refiere al proyecto Letras Vivas, que generó una serie de rechazos ciudadanos el año pasado. “Para este 2022, no queremos eso. No digo que el arte esté mal, porque jamás lo estará. Sin embargo, cuando pinten una obra, háganlo como se debe, con el presupuesto necesario y arreglando el entorno en el que se coloca la obra. Este año es la oportunidad de que la Alcaldía haga borrón y cuenta nueva”.

Pedido. Una vez más, la ciudadanía habla de la necesidad de recuperar el río. Exhortan a darle vida al ecosistema, a fin de permitir la navegación, explotar el turismo y recuperar la identidad de la ciudad.

Ese anhelo, que para más de uno es una exigencia hacia la comunidad, lo comparten también adultos mayores, jóvenes y profesionales en la planificación urbana que fueron consultados por EXPRESO. Para ellos, llegó el momento de que la ciudad trabaje por crear espacios más amigables para su gente. Hablan de la necesidad de levantar soportales, instalar pérgolas, fuentes y bancas en sitios turísticos, así como realizar ferias que faciliten el encuentro vecinal y revivan los barrios.

Laura Montesdeoca, quien vive en la calle Panamá, por ejemplo habla del giro que le dio al sector la iluminación con luces tipo led sobre los árboles. “Bastó eso para sentirnos más seguros y caminar por las noches. El 6 de enero las luces se van, todo se apaga. El Cabildo debe invertir en obras para mejorar la convivencia. Esto sumado a la seguridad. En el 2022 no queremos ya sentirnos asfixiados... reos en nuestros barrios, reos en nuestras propias viviendas”.

La iluminación de la calle Panamá logró finalmente reactivar el lugar por las noches. Cortesía

Guillermo Leones, Líder comunitario: “El barrio debe ser escuchado por las autoridades”

Guayaquil: Las aceras dan cuentan de un abandono en Las Orquídeas Leer más

Para el coordinador de la Confederación Unitaria de Barrios de Ecuador, Guillermo Leones, a partir de hoy las autoridades de la ciudad deben escuchar más a su gente. Llegó la hora de que haya más democracia, dice, al referirse al hecho de que las obras que se ejecuten desde la Alcaldía, por ejemplo, sean las que las familias requieran, se socialicen y no se elijan a dedo.

“En el 2022 somos nosotros, la gente de los barrios, quienes debemos armar propuestas y estas luego deben ser analizadas. Hay cosas que no se han hecho del todo bien. En la parroquia Febres Cordero, que tiene casi 80 años de vida, se construirá una piscina con olas. No digo que no sea necesaria, el entretenimiento es bueno, pero en este sector viven muchísimos adultos mayores y no existe un solo centro gerontológico. Lo llevamos pidiendo por años, pero nadie escucha. A eso me refiero”, indica.

Frente a ello, Leones considera indispensable que los encuentros entre las autoridades (incluidos los asambleístas) y los habitantes sean contantes: al menos dos veces por mes. Así podrá haber retroalimentación, satisfacción y transparenci a, piensa.

Si hay algo que este 2022 debe mejorar, es la comunicación con las autoridades. El Cabildo no debe más ejecutar obras por ejecutar, debe hacerlo bajo la aprobación de la ciudadanía, que es la única que puede decir realmente qué necesita. En eso hemos fallado, esa es la gran deuda pendiente hasta ahora. Guillermo Leones,

líder comunitario:

Xavier Salgado, Experto en Agroecología: “El Salado no aguanta más”

Que no hay más tiempo que esperar, ni más vueltas que darle, que al estero Salado se lo debe recuperar, a la par de los manglares, para que Guayaquil logre finalmente recuperar su identidad. Es lo que, a juicio del especialista en Agroecología y Desarrollo Sostenible Xavier Salgado, debe ser uno de los objetivos de las autoridades este año.

Daño. Esta imagen es común en el estero Salado. Llantas y fango junto a las aves de la ciudad. Miguel Canales Leon

El avistamiento de aves busca más espacios en Guayaquil Leer más

Salgado asegura que a raíz de la pandemia y ante la falta de monitoreos y cuidados, el Salado ha quedado más olvidado. “A este cuerpo de agua han llegado no solo los desperdicios y basura, sino las mascarillas. Hemos visto a los pájaros enredados en ellas y a los parques del entorno, desolados, destruidos, sin gente que los visite por lo deplorable que es su estado”.

Para el también ambientalista, llegó la hora de que la Alcaldía y el Ministerio de Ambiente trabajen por el bien de la ciudad, “porque la quieren”, y no solo porque es o no su competencia. “Por la falta de soporte, normas y regulaciones, nuestros bosques y el cerro se han quedado desnudos ante tantas detonaciones en vía a la costa. Allí los esfuerzos son nulos. A partir de hoy no debe haber más indiferencia por parte de los políticos en la ciudad”.

Fernando Alburquerque, Líder comunitario: “Apostemos por los jóvenes”

Para el líder comunitario Fernando Alburquerque, del Movimiento Acción Social, este 2022 Guayaquil debe enfocarse en mejorar la vida de los jóvenes. Y no solo habilitando espacios en los barrios que les permitan entretenerse y hacer deporte, “algo vital para no caer en los vicios”; sino dando cabida a los parques tecnológicos o de innovación, similares a los que existen en Europa, que permiten que la comunidad joven trabaje para mejorar su entorno.

“En España han creado biopolímeros que ayudan a que no entre el calor a las casas. Acá a los jóvenes les gusta la tecnología, pueden inventar eso y mucho más, si se crean los ecosistemas adecuados. El Cabildo debe pensar ya en este grupo de personas, al igual que en el adulto mayor, que parece estar olvidado”, exhorta Alburquerque, al hacer un llamado a que las autoridades inviertan lo necesario en dar sombra a los vecindarios. “Pero a todos”.

El Máster Plan de Guayaquil no ha sido el esperado, allí se ven vacíos y falencias, además de la realidad de esta ciudad de cemento. Allí se ve reflejado lo que hace falta: áreas verdes, sombras, camineras, veredas. Espacios de juego. Lo necesario para convivir adecuadamente. Fernando Alburquerque,

líder comunitario

Para él, de poco o nada sirve que se construyan parques que no cuenten con las suficientes áreas verdes o donde se planten, por citar un caso, solo palmeras. “Si vemos el mapa de Guayaquil, veremos solo cemento. Ya basta de vivir así. No queremos más tener que ir solo a los sitios turísticos o de mayor concurrencia de la ciudad, para ver y tener sombra. Esta debe estar en todo el territorio. Es un derecho ciudadano”.

Hecho. Ante la falta de sombra, hasta los papeles son usados para mitigar el problema. Miguel Canales Leon

Brick Reyes, urbanista: “Urge oxigenar las calles”

Los dilemas del transporte público Leer más

El urbanista y docente de la Universidad de Guayaquil Brick Reyes lo tiene claro. Para él, si todos los esfuerzos y parte del presupuesto municipal no van destinados a mejorar el servicio de transporte público, el Puerto Principal vivirá un escenario similar al de los años anteriores. Con calles congestionadas, gritos, estrés y peatones sin espacio para caminar.

“Ya por mucho tiempo hemos vivido en calles saturadas e inseguras, que no hacen más que darnos insatisfacción. Si Guayaquil quiere crecer, quiere cambiar, que es lo que necesita, debe tener un sistema de movilidad eficiente y seguro. Si no hay eso, las personas seguirán utilizando sus vehículos y saturando las calles”, advierte, al hacer hincapié en la urgencia que existe de que la ciudad funcione a través de supermanzanas que lo tengan todo y no obliguen al ciudadano a conducir grandes distancias.

“Si todo se ordena, el guayaquileño caminará, los buses harán otros recorridos, cortos y útiles; habrá ciclovías, scooters. Lo necesario para ser una urbe resiliente y segura”.

Guayaquil necesita ir cambiando el esquema que dejaron los españoles hace cientos de años. Deba salir ya de esa retícula urbana, con calles angostas, que luego se transforman en espacios solo para vehículos; sin pensar que el peatón es el principal protagonista en un esquema urbano. Brick Reyes,

​urbanista