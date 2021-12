“Cuando termine el trabajo ustedes me podrán decir si lo hice bien o no”. Fue lo que dijo la alcaldesa Cynthia Viteri tras anunciar un proyecto de “regeneración integral en Urdesa”, con el que pretende convertir a la ciudadela en el primer “distrito creativo” de Guayaquil.

Pero de ese trabajo no se conoce cuánto será la inversión y si se hizo una socialización con la comunidad, pues hay urdesinos que muestran su inconformidad con la puesta en marcha de supuestos murales en peatonales como la Primera 27 N-O. La ‘lluvia’ de cuestionamientos giran, nuevamente, en torno a las prioridades del tradicional vecindario guayaquileño.

“Arbolado, soterramiento de cables, mejoras en aceras, que ya mismo nos matamos, ¿hasta cuándo tenemos que esperar?”, cuestiona la residente Ruth García, al agregar que le sorprendieron unos trabajos que se ejecutan en este punto.

Lo mismo opina su vecino Jacinto Sáenz, al tildar de “absurdas” las inversiones -desconocidas- sin que la autoridad solucione las urgencias como la contaminación acústica que soportan y que EXPRESO publicó en reportajes anteriores; casi todos los días, y que no solo se dan los fines de semana.

Y es que en esa peatonal se encuentran trabajadores interviniendo en las paredes, que servirán de lienzos para los murales que inquietan al barrio. Esto, pues hay conexiones eléctricas que revelan que se ubicarán reflectores. La comunidad salta debido a que, concuerdan, se hubiera aprovechado en repotenciar la luz de los faroles.

Además de eso, vuelven a alzar su voz en rechazo al pintado que se le dio a los postes y elementos del mobiliario urbano, por lo que solicitan que estos regresen al verde inglés. Una de ellas es Francisca Torres, moradora, quien se opone, junto a otros vecinos, a que se ejecuten los murales sin que antes atiendan las aceras o los postes que lucen inclinados.

Comunidad. Hay moradores muestran su descontento por la llegada de murales. Miguel Canales / expreso

“Es una duplicidad de gastos y en esa peatonal el mantenimiento de la jardinera es ausente. No hubo una socialización de qué es lo primero en atender”, sostuvo la mujer.

Un comentario similar dio Karen Gómez, al recordar que Urdesa es más que la Víctor Emilio Estrada, por lo que anhela que sean intervenidas las otras arterias en el proyecto.

A ella le alarma el tema de tránsito, pues hay pocos rompevelocidades y los accidentes cada vez aumentan en las vías que conectan a la popular Víctor Emilio.

“No digo que esté mal la idea, pero hay otras prioridades que aquejan en toda la ciudad, espero que ahora sí se mire a la ciudadela”, acotó.

No sé a qué le llama distrito creativo, pues cada vez estamos de mal en peor. En las peatonales me han robado y me golpearon y no han hecho nada para evitar el paso de las motos

Aída Segale, residente

El Cabildo ha dicho que el trabajo de regeneración incluye calles, peatonales, bancas, plantas, agua potable, alcantarillado, iluminación. Y que, asimismo, apunta a convertirlo en el primer “barrio seguro de Guayaquil”. Una intervención que tomará de dos a tres años.

Sin embargo, bajo la lectura del dirigente comunitario y residente Bolívar Maldonado, lo primero que se debió aterrizar al vecindario es la mejora en las aceras y que se quiten las publicidades que obligan a los peatones a saltar a la calle, una realidad contada por este Diario.

Creo que en Urdesa se debería hacer cosas simples y sencillas; no necesita de grandes transformaciones que le hagan perder su identidad. No luce limpia y falta más trabajo de seguridad

Bolívar Maldonado, residente

Al igual que sus vecinos, se queja del ruido excesivo de ciertos locales comerciales, por lo que recomienda prohibir los parlantes externos en los negocios. “En definitiva, anhelo que no se le encargue a descriteriados sin sentido común a hacer ninguna transformación”, manifestó Maldonado.

Para Tomás Moreno, morador, estos eventuales trabajos deberán estar vinculados con la seguridad. “Queremos que haya un esfuerzo, en equipo; no me sirve una ciudad bonita si no puedo transitar en ella, o vivir todos los días en el filo de la navaja”, concluyó.

Parece un poco utópico. Por la calle Guayacanes ya están socializando de que se van a romper las veredas para hacer soterramiento, si quieren implementar esto en Urdesa, en buena hora Oliver Soto, morador