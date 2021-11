Es la última de las ciudadelas más antiguas del norte de Guayaquil, caracterizada por las inundaciones que aún soporta gran parte de sus habitantes, en época de invierno. Y, aunque la mayoría de sus manzanas tienen parques, Las Orquídeas aún no logra florecer con la obra pública que requiere, en particular la regeneración de sus aceras y bordillos.

Es lo que observan moradores de la urbanización, particularmente quienes habitan entre la avenida 33 N-O y la Roberto Estrada Guzmán, cuyas veredas laterales prácticamente se están pulverizando.

“Desde hace cinco años que trabajo aquí no he visto que las hayan reparado”, asegura José Guzmán, al considerar que eso no le da una buena imagen al sector. “No se proyecta bien la ciudadela, por suerte las calles han arreglado porque estaban feas (...)”, asegura el artesano, con la esperanza de que la obra pública llegue pronto para reparar las aceras de la calle principal de la manzana 3127.

En un tramo de la avenida 33 N-O, que va a lo largo de uno de los canales que divide a la ciudadela con Mucho Lote 1, se observa el deterioro de la acera. CHRISTIAN VASCONEZ

Así también lo espera Marjorie Gámez, desde la manzana 1051, quien señala que hay muchos problemas en la ciudadela. A las aceras, añade la desaparición o robo de tapas de alcantarillas en su sector, donde el año pasado tuvieron que lamentar la caída de una niña de 5 años dentro de uno de los huecos que quedó y que la vecindad ha tapado con maderos.

“Por aquí roban harto, y hasta las tapas se llevan. Roban entre dos a cuatro de la tarde, y en la noche. Aquí en la puerta nos robaron a nosotros. Vivimos con bastante temor. Aquí pasan dos policías, cuando roban se los llama y vienen unos días, pero no hay patrullaje constante”, cuenta Marjorie como parte de los problemas comunitarios que tienen en la zona, sumado a las alcantarillas que se rebosan cada cierto tiempo. Aunque limpian, igual se vuelven a tapar, afirma preocupada por la proximidad del invierno, que es la época en que más sufren porque aún se inundan algunas calles. Eso, a pesar del muro que se colocó en el canal de agua que los divide con Mucho Lote 1. “Antes nos llegaba el agua acá (señala a la altura del cuello), ahora nos llega acá (indica en la parte baja de la pierna)”.

A la altura de la peatonal 11A N-O con la avenida Roberto Estrada Guzmán está un parque que no solo tiene destrozada una de las aceras, sino que además se ha convertido en el basurero del sector. “Todos vienen a botar y queda sucio (...)”, añade la moradora, quien espera que atiendan esos problemas que generan malestar en el vecindario.

Uno de los parques ubicado en la manzana 1051 no solo existe el deterioro de la acera sino que se ha convertido en un botadero de basura. CHRISTIAN VASCONEZ

Según el ingeniero José Jaramillo, jefe de obra de la Subdirección de Obras por administración directa del Municipio de Guayaquil, en este año tanto en la ciudadela Las Orquídeas como en Vergeles, Juan Montalvo y la Huancavilca Norte se realizaron asfaltados en diferentes vías que ameritaban atención.

“Para el próximo periodo, en 2022, la Dirección de Estudios y Proyectos está realizando varios proyectos para poder trabajar en las vías que también ameriten, específicamente en Las Orquídeas y otros sectores de la ciudad”, manifestó el funcionario. Son alrededor de 30 calles de ese sector que están contempladas en una primera etapa.

Con la señal de la cruz antes de hablar, doña Merci asegura que la obra por su sector, entre las manzanas 36 y 42, no llega hace mucho tiempo. “Aquí Orquídeas siempre ha sido olvidada en todo. Ahora están mandando a hacer la limpieza a los canales porque cuando llueve esto se inunda”, menciona como lo único que ha visto que se realiza por el sector.

Aunque en cuestión de seguridad asegura que no hay problemas, sí apunta a los parques donde no ve mejoras. Al lado de su vivienda hay uno cerrado que es mantenido por algunos vecinos, incluida su hija; sin embargo, en uno que queda al frente, en la mz 42, el descuido aflora. Según indica, ese parque es utilizado por un grupo de jóvenes que se ponen a consumir drogas y que, por quinta vez, han dañado una luminaria “para que no los vean”.

En esas alcantarillas se rebosan... parece que las tapas se las han robado, porque por aquí roban de todo a todos, andan en tricimoto, es parte de los problemas que tenemos. Marjorie Gámez

moradora de la manzana 1051