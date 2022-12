Tal como EXPRESO ha contado en una serie de reportajes, las vallas irregulares colocadas en Guayaquil son una de las cuentas pendientes de las autoridades en 2022.

El pasado 1 de agosto, se emitió la orden de trabajo para la ejecución del examen especial al cumplimiento de las ordenanzas municipales para la instalación y renovación de rótulos publicitarios en los espacios publicitarios del cantón Guayaquil. El periodo determinado para el análisis de las auditorías es del 1 de enero del 2017 al 31 de mayo de 2022.

EXPRESO tuvo acceso a los resultados preliminares del examen elaborado por la Contraloría, que determinó que al menos 229 rótulos publicitarios han sido levantados sin conocerse quiénes son los propietarios y algunas otras irregularidades, dejando un perjuicio millonario a la ciudad.

Según indica el documento, inicialmente constaron 548 rótulos para investigación, de los que se evidenció que no se efectuó el trámite administrativo correspondiente que permita efectuar la recaudación relacionada con 243 estructuras por un monto de 5’275.603 dólares.

Luego de los análisis, Contraloría determinó que de los 243 rótulos publicitarios, no fue posible identificar a los propietarios de 229 estructuras, y de solo un rótulo fue reconocido su dueño.

Según consta en el documento de Contraloría, como lo han señalado los ciudadanos en repetidas ocasiones a este Diario, los concejales de Guayaquil no fiscalizaron efectivamente la gestión de la Alcaldía en los plazos especificados. Sin embargo, para Héctor Vanegas, exconcejal de la ciudad, las acciones sí se llevaron a cabo.

Rechazo el comunicado de la Contraloría General del Estado donde se me incluye en la lista de concejales de Guayaquil que no hicieron la fiscalización al caso de las vallas publicitarias ilegales en el municipio. pic.twitter.com/tA3jbnxIT9 — Hector Vanegas (@hectorvanegas35) December 29, 2022

“Yo he sido de los concejales que más han estado detrás del caso Vallas. He pedido la investigación. De hecho, he colaborado con algunos reportajes de EXPRESO para que se esclarezca esta situación”, dijo el ahora candidato a prefecto del Guayas, que además envió un documento a Contraloría dejando claro que se cumplió la gestión necesaria, pero nunca hubo resultados. “Pese a mi insistencia, nunca la autoridad impuso ninguna sanción a los funcionamientos administrativos que permitieron esta barbaridad”, sentenció en su misiva.

EXPRESO se contactó con Contraloría y desde el departamento de comunicación recalcaron que estos resultados son preliminares. “Estos son los primeros estudios. Ahora todos los auditados deberán presentar sus respuestas y alegatos. En unas dos semanas se tendrá el informe final, que se entregará de manera pública”, explicó Jorge Luis Proaño, vocero de la entidad, a este Diario.