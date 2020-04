La situación no es fácil para nadie, urge producir y tener ingresos, pero la vida está sobre el dinero. Es la primera conclusión de dos líderes del sector de la construcción consultados por Diario EXPRESO: el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Silverio Durán, y el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Virgilio Gozenbach.

Silverio advierte que existirán empresas del sector que no podrán abrir, por falta de liquidez. Recuerda que la construcción tiene dificultades económicas desde finales de 2014, lo que se profundizó cuando el Gobierno redujo el número de obras públicas. “Por lo tanto, tenemos seis años en que hemos sobrevivido arañando, pero ahora muchos no resistirán”.

A esto hay que sumar el gasto que implicará implementar las medidas de bioseguridad, “cada empresa va a tener que calcular cuánto costará esto. Lo más difícil será que estos nuevos egresos no se podrán fácilmente incluir en el costo final de la obra”, detalla Silverio.

Referente a cómo será el regresar al trabajo, Virgilio precisa que en una primera etapa empezará a trabajar menos del uno por ciento del sector, en mayo.

Para esto se verán cuáles son las construcciones prioritarias.

Virgilio resalta que se debe tomar en cuenta cada detalle del protocolo. Por ejemplo, en la transportación de los colaboradores. En los buses solo puede ir un 30 % de su capacidad. “Para tener una idea, un transporte que tiene capacidad para 10 personas solo puede llevar a tres. Por esto son importantes los horarios, para evitar la hora pico”, indica.

En este punto, Silverio ve la necesidad de llegar a un acuerdo con el sector de la transportación. “Una opción puede ser que cada trabajador pague su pasaje como lo hacía antes, pero organizarse para que el bus lleve al personal de una determinada edificación. Son ideas, esto se va a poder afinar en el periodo de prueba”.

Dentro del protocolo también está desinfectar las herramientas, los carros y material que llega. Los trabajadores deberán utilizar mascarillas, lavarse las manos, desinfectar zapatos, lavar cada día la ropa de trabajo, no tener fiebre y mantener la distancia de dos metros entre obreros.

Hay varios lineamientos que se van a seguir, para no exponer la vida de los colaboradores.

El sector cree indispensable iniciar en la fecha prevista y seguir todas las medidas de seguridad. Cortesía

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL TRABAJADOR

Información de trabajadores antes del ingreso

1. Identificar grupos vulnerables y de atención prioritaria (personas: mayor a 60 años, con discapacidad, con afecciones pulmonares o enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y lactantes y, aquellas que tengan a cargo personas con enfermedades crónicas y catastróficas).

2. Las enfermedades preexistentes de riesgo son:

a) Enfermedades cardiovasculares.

b) Enfermedades endocrinas.

c) Enfermedades crónicas pulmonares.

d) Enfermedades oncológicas.

3. En relación al personal vulnerable y de atención prioritaria identificado en el punto 1, la organización determinará quién de este personal podría realizar actividades de teletrabajo o continuar con sus actividades suspendidas.

4. Se identificará a los trabajadores aptos para asistir a las actividades presenciales y de teletrabajo.

5. Se deberá establecer mecanismos con el fin de disminuir la concentración de personas en los ambientes de trabajo, las empresas podrán adoptar algunas de las siguientes medidas:

a) Adoptar la figura de teletrabajo para todo el personal que pueda ser aplicable.

b) Para trabajadores que deben asistir de manera presencial a las instalaciones:

- Aplicar semana integral de trabajo de manera escalonada, es decir, jornada de lunes a viernes, martes a sábado y/o de miércoles a domingo.

- Generar grupos de trabajo con horarios rotativos.

6. El personal con discapacidad que el departamento médico determine que puede asistir a laborar, deberá extremar las medidas aquí establecidas y la empresa garantizará la aplicación permanente de dichas medidas a fin de resguardar la integralidad y bienestar del personal con discapacidad.

7. Se considerará para el arranque piloto priorizar al personal cuyos domicilios estén cerca a las instalaciones de las obras, a fin de evitar traslados prolongados.

MEDIDAS DE HIGIENE GENERALES

1. Fortalecer la higiene de manos dentro y fuera de la empresa. Lavarse las manos con abundante agua y jabón líquido durante 40 segundos cada tres horas, así como también después de estornudar, toser o limpiarse la nariz, es necesario también utilizar alcohol posterior a la limpieza.

2. Evitar tocarse el rostro, ojos y boca con las manos.

3. Modificar las conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de beso, no abrazos y distanciamiento social mínimo 2 metros.

4. NO visitar a enfermos de cualquier tipo en hospitales, ya que será un riesgo adicional de contagio.

5. NO acudir a lugares donde haya aglomeraciones de personas.

6. NO escupir en el piso.

7. Al toser o estornudar cubrir el rostro con el antebrazo o codo flexionado, o mediante un paño desechable.

8. Limpiar y desinfectar los equipos móviles continuamente, NO utilizar teléfonos, escritorios, oficinas y otras herramientas de trabajo pertenecientes/asignados a otro trabajador.

9. El personal será responsable de portar una mascarilla para proteger sus vías respiratorias y gafas de seguridad o lentes para evitar el contacto de las manos en los ojos.

10. El personal deberá mantener sus uniformes de trabajo limpios y en buen estado, las empresas garantizarán la entrega de al menos 3 unidades de acuerdo a lo que las empresas designen como uniforme.

11. El personal que tenga cabello largo, deberá mantenerlo recogido desde que inicia el trayecto desde el domicilio al trabajo y viceversa.

12. En todos los centros de trabajo pertenecientes a la Organización se encuentra totalmente prohibido fumar.