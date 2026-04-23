Zara Larsson reúne a Shakira, Emilia y Tyla en ‘Girls Trip’, el deluxe de ‘Midnight Sun’

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Girls Trip es la edición especial de Midnight Sun , el cuarto álbum de Zara Larsson.



es la edición especial de , el cuarto álbum de Zara Larsson. Se estrena el 1 de mayo de 2026 con un total de 20 canciones: 10 originales y 10 reinterpretaciones.



con un total de 20 canciones: 10 originales y 10 reinterpretaciones. El proyecto funciona como una reimaginación del disco, más que un deluxe tradicional.

Tras semanas de adelantos en redes sociales, la cantante sueca Zara Larsson anunció oficialmente Girls Trip, una edición especial de su álbum Midnight Sun que se estrenará el 1 de mayo de 2026. Lejos de tratarse de un deluxe convencional, el proyecto funciona como una reinterpretación completa del disco original, muy al estilo del álbum de remixes de Brat de Charli XCX como lo ha explicado la propia Zara, con nuevas versiones de sus 10 canciones originales acompañadas de colaboraciones.

La propuesta recuerda a tendencias recientes dentro del pop, donde los álbumes se expanden a través de remixes y nuevas lecturas, pero aquí con un giro claro: Girls Trip apuesta por una narrativa propia, dejando de lado el título original para construir una identidad distinta. El anuncio llega en un momento activo para la artista, quien recientemente colaboró en She Did It Again junto a Tyla.

¿Quiénes forman parte de 'Girls Trip'?

El punto más fuerte del álbum es su lineup: una selección de mujeres que refleja el mapa actual del pop global, cruzando generaciones, géneros y escenas.

Zara ha descrito este proyecto como una forma de extender la "noche de verano eterna" que inspiró el álbum original.Expreso

Midnight Sun (ft. PinkPantheress ): Referente del pop alternativo y el drum & bass moderno , aporta una vibra minimalista y nostálgica; lo cierto es que Larsson ya ha colaborado anteriormente con la británica en el popular remix de Stateside .

(ft. ): Referente del pop alternativo y el , aporta una vibra minimalista y nostálgica; lo cierto es que Larsson ya ha colaborado anteriormente con la británica en el popular remix de . Blue Moon (ft. Kehlani ): Una de las voces más respetadas del R&B estadounidense, su estilo R&B suma una capa más emocional e íntima al track, ya que es conocida por su honestidad en las letras.

(ft. ): Una de las voces más respetadas del R&B estadounidense, su suma una capa más emocional e íntima al track, ya que es conocida por su honestidad en las letras. Pretty Ugly (ft. JT y Margo XS ): Una combinación entre hip-hop y experimentación sonora que rompe con el tono más pop del álbum, pues JT (originalmente de City Girls) aporta la energía de este género desde Miami, mientras que Margo representa la escena más vanguardista y electrónica

(ft. ): Una combinación entre hip-hop y experimentación sonora que rompe con el tono más pop del álbum, pues JT aporta la energía de este género desde Miami, mientras que Margo representa la escena más Girl’s Girl (ft. Emilia Mernes): La realeza del pop argentino , llega a aportar una estética urbana y refuerza el concepto del tema desde una mirada contemporánea; Mernes con su estilo marcado por los años 2000s y el reggaetón moderno, encaja perfectamente con la propuesta de la sueca.

(ft. Emilia Mernes): La realeza del , llega a aportar una estética urbana y refuerza el concepto del tema desde una mirada contemporánea; Mernes con su y el reggaetón moderno, encaja perfectamente con la propuesta de la sueca. Crush (ft. Eli): Una voz emergente que añade frescura a una de las canciones más directas del proyecto, es una artista que ha estado haciendo mucho ruido en la escena del indie-pop y el hyperpop europeo.

Musicalmente, el álbum se mueve por sonidos pop, trance, funk brasileño y ritmos de ballroom.Expreso

Eurosummer (ft. Shakira): Una de las colaboraciones más destacadas, bajo la figura de la colombiana que introduce un matiz latino y global al álbum.

(ft. Shakira): Una de las colaboraciones más destacadas, bajo la figura de la colombiana que introduce un al álbum. Hot & Sexy (ft.Tyla): La sudafricana, con su influencia del "amapiano", aporta ritmo y un sonido internacional en expansión, con una mezcla de house, jazz y ritmos africanos

(ft.Tyla): La sudafricana, con su influencia del "amapiano", aporta ritmo y un sonido internacional en expansión, con una mezcla de The Ambition (ft. Madison Beer y Bambii): Una mezcla entre pop y electrónica con un enfoque más atmosférico, Beer es compañera de generación de Zara, con un dominio del el pop melódico ; mientras que Bambii al igual que Margo XS forma parte de la nueva escena electrónica.

(ft. Madison Beer y Bambii): Una mezcla entre con un enfoque más atmosférico, Beer es compañera de generación de Zara, con un ; mientras que Bambii al igual que Margo XS forma parte de la Saturn’s Return (ft. Malibu y Helena Gao): Este dúo lleva el álbum hacia un terreno más etéreo e introspectivo , aportando a un lado más "dreamy" bajo sus estilos atmosféricos.

(ft. Malibu y Helena Gao): Este dúo lleva el álbum hacia un , aportando a un lado más "dreamy" bajo sus estilos atmosféricos. Puss Puss (ft. Robyn): La icónica artista sueca suma un guiño generacional y refuerza la conexión con la escena pop europea, llegando a definir esta colaboración como una de orgullo nacional, uniendo fuerza con la madre del pop electrónico moderno y de la "tristeza bailable".

Más allá de los nombres, el concepto del disco es claro: un proyecto construido exclusivamente con mujeres. Zara Larsson ha señalado que esta decisión responde a su intención de colaborar, producir y crear junto a otras artistas, en una industria donde históricamente estas oportunidades han sido limitadas.

La presencia de figuras como Shakira y Emilia marca también una apertura hacia sonidos latinos, mientras que nombres como Robyn o PinkPantheress conectan distintas generaciones del pop. El resultado es un álbum que no solo mezcla estilos, sino también contextos culturales.

¿Qué significa este proyecto para Zara Larsson?

Lo cierto es que Larsson ha afirmado que este lanzamiento es solo "el inicio de 'Girls Trip'.zaralarsson vía Instagram

Girls Trip llega en un momento clave para Zara Larsson, siendo que la artista ha asumido un mayor control creativo sobre su música, consolidando una identidad más definida tanto a nivel sonoro como visual.

Este lanzamiento no solo amplía Midnight Sun, sino que redefine su alcance. Al apostar por reinterpretaciones y colaboraciones, la cantante se alinea con una lógica actual del pop: proyectos que evolucionan en el tiempo y se adaptan a la conversación digital.

Además, su relación activa con redes sociales donde se mantiene en constante interacción con sus fans, le permite construir este tipo de narrativas de forma orgánica. Así, Girls Trip no se presenta solo como un disco, sino como una extensión de su universo artístico.

En conjunto, el álbum reafirma a Zara Larsson como una figura que entiende el presente del pop: colaborativo, global y en constante transformación.