‘ICEMAN’: Drake congela Toronto con instalación de hielo para anunciar su álbum

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El concepto planteaba que el dato se revelaría cuando el hielo se derritiera de forma natural, como parte del enfoque "Freeze the World".



de forma natural, como parte del enfoque "Freeze the World". Fanáticos se congregaron en el lugar e intentaron acelerar el proceso con distintas herramientas, generando una escena viral en redes sociales.



con distintas herramientas, generando una escena viral en redes sociales. La fecha oficial de lanzamiento quedó confirmada para el 15 de mayo de 2026.

Tras meses de especulación sobre un nuevo proyecto en solitario, Drake dio finalmente una primera señal concreta el pasado 20 de abril. El anuncio no llegó a través de redes sociales ni de un teaser convencional, sino mediante una instalación física en el centro de Toronto: una enorme estructura de hielo ubicada en 81 Bond Street, en el downtown de la ciudad.

La intervención, que rápidamente se volvió viral, formaba parte del la implantación progresiva en la cultura popular de ICEMAN, su próximo álbum de estudio. Bajo el concepto de "Freeze the World" (congela el mundo), el proyecto parece girar en torno a una estética fría, calculada y casi introspectiva, en línea con el momento que atraviesa el artista tras un periodo marcado por tensiones mediáticas y su enfrentamiento con Kendrick Lamar. Más que un simple anuncio, la instalación funcionó como una pista conceptual sobre el tono del disco: una narrativa donde el tiempo, la presión y la exposición pública juegan un papel central.

La estructura de hielo que paralizó Toronto



La estructura de hielo de Drake abarcaría alrededor de 3276 bloques de hielo.champagnepapi vía Instagram

La escultura apareció sin previo aviso en un estacionamiento del centro de la ciudad, generando inmediatamente curiosidad entre transeúntes y fanáticos. Se trataba de un bloque de hielo de gran escala, descrito por medios especializados como una especie de pirámide o estructura masiva dentro del cual se encontraba oculto un elemento clave: la fecha de lanzamiento del álbum.

La propuesta era clara: el dato sería revelado únicamente cuando el hielo se derritiera de forma natural. Sin embargo, la reacción del público fue todo menos pasiva, pues en cuestión de horas decenas de fanáticos comenzaron a congregarse alrededor de la estructura, intentando acelerar el proceso con herramientas improvisadas. Videos difundidos en redes mostraban desde personas golpeando el hielo hasta intentos más extremos con fuentes de calor, en un intento por acceder antes que nadie al contenido oculto.

Más allá del espectáculo, el concepto también despertó interés desde una perspectiva técnica; expertos citados por medios como Pitchfork señalaron que, dadas las dimensiones del bloque y las condiciones climáticas de la ciudad, el derretimiento natural podría haber tomado varios días, lo que convertía la instalación en una especie de cuenta regresiva física. La idea de "congelar" información dentro de una estructura efímera reforzaba así la narrativa del álbum: el control del tiempo y la expectativa.

La revelación final

Lo cierto es que el desenlace llegó antes de lo previsto; en medio del caos generado por los fanáticos, el streamer conocido como Kishka logró extraer una bolsa azul del interior de la estructura, donde se encontraba material promocional que incluía la fecha oficial del lanzamiento.

El momento, transmitido y replicado en redes, culminó con un gesto que amplificó aún más la campaña: Kishka llevó el hallazgo hasta la residencia del propio Drake, donde se confirmó que ICEMAN será lanzado el 15 de mayo de 2026. Como parte de la dinámica, el artista recompensó al creador de contenido con miles de dólares, convirtiendo la activación en una experiencia híbrida entre marketing, performance urbana y cultura digital.

Entonces, ¿Qué se puede esperar de 'ICEMAN'?

El nuevo álbum marcará el noveno proyecto de estudio en solitario de Drake y llega en un momento clave de su carrera. Tras un 2025 atravesado por controversias, disputas públicas y cambios en su posicionamiento dentro de la industria, el lanzamiento es visto por analistas como un intento de redefinir su narrativa y recuperar terreno a nivel comercial y creativo.

En términos sonoros, se anticipa un proyecto más introspectivo pero también agresivo, con letras que podrían abordar directamente los eventos recientes. Adelantos y filtraciones apuntan a posibles colaboraciones con artistas como Yeat y Julia Wolf, además de producciones vinculadas a nombres como Cash Cobain.

Mientras que el concepto visual centrado en el hielo, la frialdad y la resistencia sugiere un disco que no solo responde al momento actual del artista, sino que busca consolidar una nueva etapa. Una en la que, al menos por ahora, Drake parece decidido a mantener todo bajo control, incluso el tiempo.