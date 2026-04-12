Publicado por Marco Martinez Creado: Actualizado:

El cuerpo femenino siempre ha ejercido una poderosa atracción en todas las culturas del mundo, ya sea que decidan que la mujer debe cubrirse de pies a cabeza, o que puede mostrar su desnudez y erotismo sin tapujos.

Como bien sostiene la escritora canadiense Nancy Huston en su ensayo ‘Reflejos en el ojo de un hombre’ (2012), el hombre observa, y la mujer es observada. El hombre trata de entender el misterio del mundo, y la mujer encarna ese misterio. El hombre pinta o esculpe la figura femenina, mientras que la mujer es esa figura evocada y deseada. Estamos programados para ello.

Es irónico que, aun así, muchas corrientes intelectuales arrastren la idea cristiana de que entre cuerpo y espíritu existe un abismo insalvable. Sin embargo, no existe un ‘yo’ sin cuerpo, porque la forma en que las mujeres se visten, se peinan, se maquillan y se mueven también lleva la marca de su espíritu.

Por ello, es válido preguntarse y debatir sobre un tema que incluso entre las diversas corrientes del feminismo no encuentra consensos. Cuando una mujer apela a su físico y sensualidad, ¿se está cosificando a sí misma? ¿O más bien es una forma de mostrar su autodeterminación y lugar en el mundo?

Y es que muchas (y muchos) se atreven a censurar la innata sensualidad femenina como si fuera un invento del machismo milenario o una simple estrategia de marketing.

Las artistas son quienes más expuestas están a ese cruel escrutinio. Su imagen es explotada y evaluada sin clemencia, exigiéndoles niveles de perfección irreales; pero al mismo tiempo, cuando deciden mostrarse sin reservas, son el blanco perfecto de las críticas de mojigatos y santurrones.

Por eso conversamos con cuatro artistas ecuatorianas: Rafaela Valarezo, Nohe, Kalmar de la Mar y Gloria, quienes comparten sus puntos de vista con los lectores de SEMANA.

Rafaela Valarezo: “La sensualidad también está muy castigada”



La artista quiteña Rafaela Valarezo defiende la idea de que los cuerpos, masculinos y femeninos, tienen una sensualidad inherente. Es una ilusión, entonces, pretender separar el talento y los sentimientos de una artista, del poder que emana su presencia física.

Considera que con el dúo Pinxame, que integra junto con Jabiera Guerra, han vivido una exploración muy sensual y fotográfica de los cuerpos y el desnudo, lo cual surge del concepto y líricas del proyecto musical, que apelan precisamente a lo sensorial, al contacto de pieles y a los encuentros sensuales.

“No es que dijimos ‘queremos pegar full y por eso en la portada de nuestro disco salgamos medio semidesnudas’. Siento que fue una especie de ‘statement’ (declaración de principios) el usar esa sensualidad. Porque también, así como es utilizada como marketing, la sensualidad femenina también está como muy castigada”.

La quiteña Rafaela Valarezo acaba de lanzar el EP ‘Torera’ con su proyecto en solitario Ravia y además forma parte del dúo Pinxame junto a Jabiera Guerra.Ariel Martínez

Por ejemplo “se oye mucho decir que una mujer logró esto o aquello solo porque es guapa, o solo porque tiene un cuerpazo”, reflexiona Rafaela al analizar el doble discurso imperante que, por un lado, exacerba los ideales de belleza femenina, pero por otro lado la censura y reprime.

Por eso, “siento que también tiene un poder el hablar desde esa sensualidad, para reafirmar que al fin y al cabo somos seres sensuales, caigamos o no en estereotipos... Por supuesto que cada mujer es quien puede decidir cuánto mostrar, y no sólo con respecto al cuerpo, sino también qué cosas decir y cómo decirlas”.

Gloria: “La intención no es provocar”



Se olvida muchas veces que todo cantante en escena está representando un rol, de acuerdo con lo que necesite el tema que interpreta. Algo que quizá resulte difícil de entender para personas ajenas a la creación artística, opina Gloria, cantante guayaquileña de latin pop.

“Yo nunca voy a juzgar a una artista que se ponga un short súper chiquitito porque la canción es más sensual o tiene movimientos más sensuales, porque seguramente eso es lo que amerita el arte que ella está creando”, explica.

“Creo que debe haber un balance. A mí sí me gusta ponerme de vez en cuando mis cosas pegaditas, porque a cualquier mujer le gusta tener esa sensualidad”, admite.

“Y más que todo las artistas que hacemos canciones que te hacen mover el cuerpo. Queremos que todo eso se transmita en nuestra forma de vestirnos, el maquillaje, el peinado, el vestuario, que también son formas de arte. No lo hacemos con la intención de provocar al que está en primera fila”, aclara, desmintiendo uno de los más grande mitos masculinos.

Y coincide con la cantante Kalmar de la Mar en que las artistas no tienen control sobre lo que puedan pensar sobre ellas los espectadores.

“Cada hombre ha vivido algo muy diferente, a cada uno le han enseñado desde casa cómo ver a una mujer, cómo respetar a una mujer desde los ojos, desde la vista, qué significa el cuerpo de la mujer y qué es el cuerpo femenino”.

Kalmar de la Mar: “Una forma de vestir no te cosifica”



La cantante guayaquileña está convencida de que la libertad de la que goza todo artista le permite hacer con su música, su cuerpo y su performance lo que necesite, con tal de comunicar sus ideas de la forma más fiel posible a su mundo interior.

“El hombre va a cosificar a una mujer sea que la vea con una falda larga o corta. No existe una injerencia directa de nosotras. No tenemos control sobre la percepción del público, sea cual sea la forma en que nos vistamos”.

A pesar de que muchos argumentan que una mujer no debería explotar su cuerpo para mostrar su arte, ella no cree que “una forma de vestir, de actuar o presentarte pueda cosificarte de algún modo. Pienso que existen formas de arte y performances para todos los públicos y gustos”.

Kalmar de la Mar, de Guayaquil, está preparando su disco de salsa para este 2026.FREDDY RODRÍGUEZ

Otro aspecto que Kalmar de la Mar destaca es la versatilidad que una misma artista puede mostrar a lo largo de su trayectoria.

“Puede ser que al inicio no se muestre tanto, puede ser que después se sienta muy orgullosa de su cuerpo y quiera mostrar más y luego otra vez se tape. Si tú necesitas vestir lentejuelas para expresar la alegría de tu música, pues lo harás. Si necesitas vestirte con una sábana encima para expresar la tristeza de tu música, lo harás también”.

Nohe: “Depende del performance y de la identidad artística”



Para Nohe, artista manabita de blues y neosoul, de la identidad de cada artista femenina dependerá cuán sensual será su performance o cuánta piel mostrar en sus conciertos o videoclips.

“Creo que es una forma de atraer al público también. O sea, al final el cuerpo humano de la mujer es muy hermoso. Se ha podido ver en el arte, en las pinturas, como se ha admirado su figura a través de la historia. Y eso, honestamente, no me parece mal si no cae en lo obsceno”.

La manabita Nohe es también coach vocal y corista de diversos proyectos y artistas. AG-ExpresionesJonatan_Pantusin

En su caso, no siente que sea un factor que tenga mucha influencia en su propuesta, “Bueno, en lo que respecta a mi estilo, estoy descubriendo también cómo me gustaría presentarme ante el público, pero siempre me ha gustado el look bohemio, más que sensual”.