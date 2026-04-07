Fallece Christine Ruiz-Picasso, miembro de la familia Picasso

Publicado por Madelayne Iveth Lynch Lucas Creado: Actualizado:

Christine Ruiz-Picasso fue clave en la creación y consolidación de la pinacoteca malagueña.



Donó gran parte de la colección inicial y recibió la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio.

Cumplió el deseo de Pablo Picasso

Christine Ruiz-Picasso, nuera del artista español Pablo Picasso y una de las principales impulsoras del Museo Picasso de Málaga, falleció a los 97 años en su residencia de la Provenza, Francia, informaron este martes 7 de abril fuentes del museo malagueño.

Impulsora del Museo Picasso de Málaga

Viuda de Paul Ruiz-Picasso, hijo de Picasso y Olga Khokhlova, Christine fue artífice junto a su hijo Bernard de la creación del museo, inaugurado en octubre de 2003 y que hoy recibe alrededor de 800.000 visitantes anuales. Ocupaba el cargo de presidenta de honor de la institución, junto con el presidente de la Junta de Andalucía.

Por su contribución cultural, recibió en 2003 la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, y el auditorio del museo lleva su nombre. Facilitó gran parte de la colección permanente del museo, donando o prestando la mayoría de las 204 obras de la inauguración. Calificó el proyecto como “una historia de amor” dedicada a la memoria de su esposo, destacando la colaboración entre lo privado y lo público para materializarlo.

Cumpliendo el deseo de Picasso



Christine recordó su primer viaje a Málaga en 1954 junto a Paul, cuando intentaron que las obras de Picasso regresaran a su ciudad natal, aunque no fue posible por razones políticas. Tras la muerte del pintor en 1973, el regreso de sus obras comenzó a concretarse en 1992 con la exposición 'Picasso Clásico', lo que reforzó su compromiso de cumplir el sueño de su suegro.