El duelo y la memoria marcan la muestra de Raffaella Descalzi en Guayaquil

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

Un tronco arrastrado por el río, marcado por el tiempo y el desplazamiento, recibe al espectador. Su presencia, suspendida entre lo orgánico y lo simbólico, abre el recorrido de Afloramiento. Hendidura en deslizamiento, la exposición de la artista quiteña Raffaella Descalzi que se exhibe en el Museo Municipal de Guayaquil.

La muestra, curada por Alí Cotero, se construye a partir de una idea central: el duelo como un proceso en tránsito. No se trata de un estado fijo, sino de una experiencia que atraviesa el cuerpo y el tiempo, que se transforma y deja huellas.

Esa noción se despliega en tres momentos —el viaje, la herida/cicatriz y el intervalo— que organizan el recorrido. Cada uno propone una aproximación distinta, en un tránsito que va de la movilidad a la pausa, de la fractura a la posibilidad de recomposición.

Lo frágil y la memoria



En el proceso, la artista trabaja con materiales como la sal, la cerámica y el bronce. En ellos, la materia se convierte en superficie de memoria, pero también en un espacio de protección y cambio, donde conviven lo frágil y lo persistente.

El tronco, presentado como un hallazgo arqueológico, articula el diálogo entre lo poético y lo material. Su desplazamiento y su permanencia condensan las tensiones que atraviesan la exposición, mientras que, hacia el final, una instalación sonora invita a detenerse y habitar la obra desde la contemplación.

Raffaella Descalzi se formó en Artes Contemporáneas en la Universidad San Francisco de Quito, y cursó una maestría en Producción Artística en la UPV de Valencia, España. Su trabajo ha sido exhibido en Quito, Guayaquil y Valencia, y mantiene un vínculo constante con la memoria y el paisaje desde la botánica. Actualmente integra el directorio de la Fundación Estampería Quiteña.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el sábado 18 de abril. El ingreso es libre.