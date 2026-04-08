El duelo y la memoria marcan la muestra de Raffaella Descalzi en Guayaquil
La muestra reúne esculturas e instalación sonora para abordar la herida, el tránsito y la transformación desde la materia
Un tronco arrastrado por el río, marcado por el tiempo y el desplazamiento, recibe al espectador. Su presencia, suspendida entre lo orgánico y lo simbólico, abre el recorrido de Afloramiento. Hendidura en deslizamiento, la exposición de la artista quiteña Raffaella Descalzi que se exhibe en el Museo Municipal de Guayaquil.
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La muestra, curada por Alí Cotero, se construye a partir de una idea central: el duelo como un proceso en tránsito. No se trata de un estado fijo, sino de una experiencia que atraviesa el cuerpo y el tiempo, que se transforma y deja huellas.
Esa noción se despliega en tres momentos —el viaje, la herida/cicatriz y el intervalo— que organizan el recorrido. Cada uno propone una aproximación distinta, en un tránsito que va de la movilidad a la pausa, de la fractura a la posibilidad de recomposición.
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Lo frágil y la memoria
En el proceso, la artista trabaja con materiales como la sal, la cerámica y el bronce. En ellos, la materia se convierte en superficie de memoria, pero también en un espacio de protección y cambio, donde conviven lo frágil y lo persistente.
El tronco, presentado como un hallazgo arqueológico, articula el diálogo entre lo poético y lo material. Su desplazamiento y su permanencia condensan las tensiones que atraviesan la exposición, mientras que, hacia el final, una instalación sonora invita a detenerse y habitar la obra desde la contemplación.
Raffaella Descalzi se formó en Artes Contemporáneas en la Universidad San Francisco de Quito, y cursó una maestría en Producción Artística en la UPV de Valencia, España. Su trabajo ha sido exhibido en Quito, Guayaquil y Valencia, y mantiene un vínculo constante con la memoria y el paisaje desde la botánica. Actualmente integra el directorio de la Fundación Estampería Quiteña.
La muestra permanecerá abierta al público hasta el sábado 18 de abril. El ingreso es libre.