Exposición en Quito revisa el legado de García Moreno desde la ciencia

La figura de Gabriel García Moreno ha sido, desde hace más de un siglo, profundamente polarizante en la historia del Ecuador. Presidente en dos ocasiones durante el siglo XIX, su proyecto político marcó el rumbo del país en ámbitos como la relación entre Iglesia y Estado, la educación y la organización nacional. Su vida terminó de forma violenta el 6 de agosto de 1875, cuando fue asesinado a machetazos en los exteriores del Palacio de Carondelet, en Quito, un hecho que consolidó su lugar como una de las figuras más controvertidas del país.

Pero más allá de esa mirada dicotómica -entre la exaltación y la condena-, la exposición El otro García Moreno: pensamiento científico y modernización propone una lectura distinta: volver sobre su proyecto de modernización del Estado y el contexto histórico que lo rodeó, con el fin de ampliar la comprensión de su legado. La muestra abrió sus puertas en el Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit (Beaep), ubicada al norte de la capital, en Cotocollao.

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“La inauguración de la exposición propone un ejercicio necesario de lectura crítica”, señala el padre Daniel Ycaza, Provincial de la Compañía de Jesús en el país. “Custodiar el patrimonio no es solamente conservar vestigios del pasado, sino sostener una memoria viva, interpelada, que cuestiona y que orienta. También implica repensar nuestras propias tensiones actuales entre fe, razón, Estado y sociedad”, agregó.

Más allá de la política

La investigación que sustenta esta propuesta fue desarrollada por Edmundo Estévez, Nelson Reascos y Elizabeth Falconí, quienes reunieron archivos, documentos y nuevas lecturas sobre el periodo. A partir de este trabajo, la exposición se plantea como un espacio de reflexión, estructurado en cuatro ejes.

El recorrido inicia con su niñez y entorno familiar, avanza por su juventud y se detiene en su consolidación política, su relación con la fe y su paso por Francia. Este último aspecto resulta clave para comprender la incorporación de modelos científicos y educativos que derivaron en hitos como el laboratorio de ciencias de la Universidad Central del Ecuador, la renovación del sistema de salud y la creación del Observatorio Astronómico de Quito.

La exposición responde a una investigación que tardó más de un año en elaborarse. Leonardo Velasco Palomeque

Por su parte, Ricardo Gutiérrez, director ejecutivo del BEAEP, enfatizó la necesidad de situar al personaje en su tiempo. “Lo importante aquí es cómo entender un personaje tan complicado cuando a veces solo lo vemos de un lado o de otro. ¿Qué pasaba en el Ecuador? Este caballero nace en 1821. Nueve años después desaparece el Departamento del Sur. Ni siquiera éramos Ecuador. Su juventud está marcada por un caudillo. Flores. Y se forma en esa lógica”, explicó.

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Y añadió: “Podemos entonces entender el carácter de unas personas, como muchos de nosotros, estamos influidos por muchas de estas cuestiones políticas, sociales y culturales que están moviendo la nación. Esa es la idea, que podamos ir entendiendo un personaje tan complejo como García Moreno”.

Un proceso de renovación

La exposición se inscribe, además, en un proceso de modernización impulsado por la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit, que desde el año pasado ha incorporado recorridos especializados por sus fondos antiguos, así como conciertos, conversatorios, talleres familiares, ferias y actividades gastronómicas.

La exposición se puede visitar en el Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit (Beaep). Leonardo Velasco Palomeque

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“La idea es que nuestros 500 mil archivos no permanezcan como parte del pasado, sino que dialoguen con el presente”, comentó Ricardo Gutiérrez. En ese sentido, añadió que El otro García Moreno: pensamiento científico y modernización no busca ser un “lavado de cara” del controvertido político, sino abrir nuevas líneas de diálogo en torno a su figura.

“A través de estos ejes, la exposición no busca resolver las tensiones en torno a García Moreno, sino abrirlas”, señaló.

La exposición puede visitarse de martes a sábado, de 08:00 a 17:00.

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