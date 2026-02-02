Ministerio de Educación abre 1.000 vacantes docentes: paso a paso del concurso 2026
El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura abrió la primera convocatoria del Concurso de Méritos y Oposición 2026 para el ingreso de docentes en la especialidad de Educación General Básica (EGB), de Segundo a Séptimo, con 1.000 plazas disponibles a nivel nacional.
El proceso se desarrolla en cumplimiento del Acuerdo Ministerial MINEDEC-MINEDEC-2025-00042-A, que regula los concursos para el ingreso al magisterio fiscal y refuerza el enfoque meritocrático.
Estabilidad laboral
Según el acuerdo, estos concursos forman parte de una política pública orientada a eliminar la precarización laboral docente, garantizar nombramientos definitivos y consolidar equipos permanentes en las instituciones educativas fiscales, en concordancia con la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural
El documento establece que el ingreso a la carrera educativa pública se realizará exclusivamente mediante concursos de méritos y oposición, bajo principios de legalidad, igualdad, transparencia y no discriminación.
¿Quiénes pueden postular?
El concurso está dirigido a candidatos aptos, es decir, docentes que hayan aprobado previamente las evaluaciones correspondientes y consten en el registro oficial. Entre los requisitos constan:
- Ser ecuatoriano mayor de 18 años o extranjero, conforme a la Ley Orgánica del Servicio Público.
- Contar con título de tercer o cuarto nivel en educación, debidamente registrado.
- No estar incurso en prohibiciones legales.
- Mantener vigente la condición de candidato apto, la cual tiene una duración de seis años.
Fases y ponderación del concurso
El proceso contempla dos grandes fases:
- Oposición (65 % de la nota final): incluye pruebas estandarizadas, clase demostrativa y entrevista.
- Méritos (35 %): se evalúan títulos académicos, experiencia docente, publicaciones y cursos de capacitación
Además, el acuerdo prevé bonificaciones adicionales por acciones afirmativas, como residencia en zonas rurales, condición de discapacidad, mujeres jefas de hogar o pertenencia a grupos históricamente priorizados.
Fechas y postulación
La fase de registro y postulación se desarrolla del 2 al 9 de febrero de 2026, a través del portal www.educacion.gob.ec. Cada aspirante podrá postular hasta a cinco vacantes, priorizando su orden de preferencia.
Asignación y resultados
La Dirección Nacional de Carrera Profesional Educativa ejecutará un algoritmo de asignación, que tomará en cuenta el puntaje final y la prioridad de vacantes seleccionadas. El postulante con la mayor calificación acumulada será declarado ganador.
Los resultados serán publicados en la plataforma institucional, y los participantes podrán solicitar recalificaciones y apelaciones, conforme a los plazos establecidos en la normativa vigente
