Ministerio de Educación abre 1.000 vacantes docentes: paso a paso del concurso 2026

El Ministerio de Educación abrió el concurso docente 2026; las postulaciones estarán habilitadas del 2 al 9 de febrero

El concurso docente 2026 busca fortalecer la estabilidad laboral y cubrir vacantes en Educación General Básica, de Segundo a Séptimo.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura abrió la primera convocatoria del Concurso de Méritos y Oposición 2026 para el ingreso de docentes en la especialidad de Educación General Básica (EGB), de Segundo a Séptimo, con 1.000 plazas disponibles a nivel nacional.

El proceso se desarrolla en cumplimiento del Acuerdo Ministerial MINEDEC-MINEDEC-2025-00042-A, que regula los concursos para el ingreso al magisterio fiscal y refuerza el enfoque meritocrático.

Estabilidad laboral

Según el acuerdo, estos concursos forman parte de una política pública orientada a eliminar la precarización laboral docente, garantizar nombramientos definitivos y consolidar equipos permanentes en las instituciones educativas fiscales, en concordancia con la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural

El documento establece que el ingreso a la carrera educativa pública se realizará exclusivamente mediante concursos de méritos y oposición, bajo principios de legalidad, igualdad, transparencia y no discriminación.

¿Quiénes pueden postular?

El concurso está dirigido a candidatos aptos, es decir, docentes que hayan aprobado previamente las evaluaciones correspondientes y consten en el registro oficial. Entre los requisitos constan:

Ser ecuatoriano mayor de 18 años o extranjero, conforme a la Ley Orgánica del Servicio Público.

Contar con título de tercer o cuarto nivel en educación, debidamente registrado.

No estar incurso en prohibiciones legales.

Mantener vigente la condición de candidato apto, la cual tiene una duración de seis años.

Fases y ponderación del concurso

El proceso contempla dos grandes fases:

Oposición (65 % de la nota final): incluye pruebas estandarizadas, clase demostrativa y entrevista.

Méritos (35 %): se evalúan títulos académicos, experiencia docente, publicaciones y cursos de capacitación

Además, el acuerdo prevé bonificaciones adicionales por acciones afirmativas, como residencia en zonas rurales, condición de discapacidad, mujeres jefas de hogar o pertenencia a grupos históricamente priorizados.

Fechas y postulación

La fase de registro y postulación se desarrolla del 2 al 9 de febrero de 2026, a través del portal www.educacion.gob.ec. Cada aspirante podrá postular hasta a cinco vacantes, priorizando su orden de preferencia.

Asignación y resultados

La Dirección Nacional de Carrera Profesional Educativa ejecutará un algoritmo de asignación, que tomará en cuenta el puntaje final y la prioridad de vacantes seleccionadas. El postulante con la mayor calificación acumulada será declarado ganador.

Los resultados serán publicados en la plataforma institucional, y los participantes podrán solicitar recalificaciones y apelaciones, conforme a los plazos establecidos en la normativa vigente

