Concurso para ingresar al magisterio fiscal en Galápagos: estos son los requisitos

Desde el 5 de noviembre de 2025, los profesores podrán acceder a la convocatoria para postular

El Ministerio de Educación anunció la apertura de un Concurso de Méritos y Oposición para el ingreso de docentes al magisterio fiscal en Galápagos. En total habrá 36 partidas en todos los niveles educativos: Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato.

El miércoles 5 de noviembre del 2025, en cinco días, empezará el concurso. La convocatoria se realizará a través del portal institucional www.educacion.gob.ec, "para garantizar igualdad de oportunidades, transparencia y la promoción de la excelencia profesional".

¿Quiénes pueden participar? Los profesionales con título en educación registrado, que cuenten con la condición de aptos vigentes. Además, los postulantes deberán estar registrados en la bolsa de empleo del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos y contar con residencia permanente en la provincia, asegurando así la permanencia y el compromiso con la educación local.

De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, desde el 2017 no se desarrollaba una convocatoria para maestros en Galápagos. En la provincia hay 7.360 estudiantes; 490 maestros, se observa en el portal de la cartera.

¿Cómo aplicar a las vacantes para ingresar al magisterio en Galápagos?

Ser ecuatoriano mayor de 18 años o extranjero conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica del Servicio Público y la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI).

Título de tercer o cuarto nivel en el campo de la educación, registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador (SNIESE).

Contar con la condición de apto en el registro nacional de candidatos.

Haber aprobado las evaluaciones psicológicas acreditadas por el Sistema Nacional de Salud.

