Emergencia en Manabí: lluvias amenazan con dejar incomunicada la vía Paján – Olmedo

Las intensas lluvias en Manabí deterioran la vía Paján – Olmedo y generan riesgo de aislamiento para varias comunidades

Socavones y hundimientos afectan la vía Paján – Olmedo tras las intensas lluvias, poniendo en riesgo la movilidad de transportistas y habitantes de la zona rural de Manabí.

El fuerte temporal invernal y las intensas lluvias que en los últimos días han golpeado a la provincia de Manabí siguen dejando estragos en la red vial rural. Uno de los tramos más afectados es la vía Paján – Olmedo, donde conductores y habitantes denuncian la aparición de varios socavones que ponen en riesgo la circulación vehicular.

Transportistas que recorren a diario esta carretera, atravesando los recintos desde El Encuentro hasta la parroquia Sixto Durán Ballén, aseguran que la situación es crítica. “Lamentablemente en estas condiciones y arriesgarnos a pasar, no podemos”, expresaron, señalando que el deterioro del terreno ha empeorado con cada lluvia.

Hundimientos y riesgo de aislamiento

A lo largo del trayecto se han formado hundimientos de consideración, lo que ha generado preocupación entre quienes utilizan esta vía para el traslado de productos agrícolas, mercadería y pasajeros. Los conductores temen que, de continuar las precipitaciones, el paso quede totalmente inhabilitado.

Transportistas alertan que el deterioro de la vía Paján – Olmedo podría dejar incomunicadas a comunidades que dependen de esta carretera para movilizar productos y acceder a servicios básicos. Alejandro Giler

Antonio Perea, habitante del recinto Las Piedras, cuestionó la falta de atención a esta problemática. “A pesar que hemos protestado a pie, en caballo, a carro, la Prefectura de Manabí se ha hecho el sordo y mudo en todos estos años de administración. Se advirtió y estas son las consecuencias”, manifestó Perea en entrevista con el medio digital Infórmate Paján.

Impacto en la vida diaria

Los moradores advierten que el mayor temor es quedar incomunicados. Señalan que la vía no solo es fundamental para la comercialización de productos del campo, sino también para acudir a citas médicas, realizar trámites y abastecerse de insumos básicos.

Mientras tanto, esperan una intervención urgente que evite que la situación pase de ser una alerta a una emergencia mayor.

