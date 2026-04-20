Crisis del transporte llega al Concejo Municipal de Quevedo

Publicado por Daniel Vite Creado: Actualizado:

La paralización del transporte urbano en Quevedo cumple cinco días consecutivos, un hecho inusual en la ciudad que no registraba una suspensión tan prolongada por disputas internas relacionadas con las tarifas. Miles de ciudadanos se han visto obligados a recurrir a alternativas informales para movilizarse, lo que ha generado malestar y preocupación en la población.

El Municipio convocó a una sesión extraordinaria este martes 21 de abril de 2026, a las 09:30 en el Salón Simón Bolívar, con la presencia de representantes del sector transportista. El objetivo es buscar una salida al conflicto que mantiene en vilo a la ciudad.

El debate por la tarifa de 0,30 dólares

El encuentro se desarrolla en un contexto inusual para la ciudad, que no registraba una paralización tan prolongada por disputas internas relacionadas con las tarifas. En esta ocasión, el punto central será el análisis del pasaje vigente de 0,30 dólares, a solicitud del concejal David León Fonfay, en el marco de las competencias establecidas por el COOTAD.

A pesar de la convocatoria, no hay certeza de una solución inmediata. Mientras los transportistas insisten en que no reanudarán el servicio sin un ajuste en la tarifa, varios concejales y sectores ciudadanos rechazan cualquier incremento, lo que anticipa un debate complejo y tenso.

Este episodio ya marca un precedente en Quevedo, al superar los tiempos de respuesta de conflictos anteriores, incluso en escenarios de paro nacional. La ciudadanía se mantiene a la expectativa de lo que se resuelva en esta sesión, cuyo resultado será clave para determinar si el servicio se normaliza o si la paralización se extiende.

Postura del Municipio y malestar ciudadano

El alcalde de Quevedo, Alexis Matute, fue enfático al señalar que no se puede autorizar un alza en el pasaje sin un estudio técnico que lo respalde. En esa línea, la postura municipal sostiene que cualquier incremento debe cumplir con los informes y procesos que exige la normativa vigente, y no responder únicamente a presiones del sector.

Entre la ciudadanía, el malestar es evidente. “Ya no sabemos qué hacer, gastar más en transporte informal nos está afectando el bolsillo todos los días”, expresó María López, comerciante del centro.

“Entendemos que todo ha subido, pero aumentar el pasaje sin garantías de mejor servicio no es justo”, señaló Carlos Rodríguez, usuario frecuente y padre de familia.

La discusión por el transporte urbano continúa generando incertidumbre y preocupación entre usuarios y transportistas, mientras la ciudad espera una salida que permita recuperar la normalidad.