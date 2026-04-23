Corrupción en la Policía: Fiscalía y Asuntos Internos inician indagaciones

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Policía del Ecuador investiga posible corrupción interna hoy, a nivel nacional, para reforzar controles y transparencia





Asuntos Internos y Fiscalía activan indagaciones este 22 de abril por presuntos actos ilegales en la Policía





Pronunciamiento policial revela controles internos en Ecuador para detectar corrupción y fortalecer la confianza ciudadana





La Policía Nacional del Ecuador confirmó que adelanta acciones internas ante posibles actos de corrupción dentro de la institución. El proceso se desarrolla a través de la Dirección Nacional de Asuntos Internos y cuenta con la coordinación de la Fiscalía General del Estado, según se informó mediante un comunicado publicado este 22 de abril.

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De acuerdo con el pronunciamiento, la Policía asegura que actúa de manera firme frente a "cualquier indicio de irregularidades" que vulnere la legalidad o los principios que rigen la función policial.

Las acciones se enfocan en identificar posibles responsabilidades administrativas o penales, bajo los mecanismos de control interno establecidos.

El comunicado no especifica el número de servidores policiales involucrados ni los hechos concretos que motivaron las investigaciones, aunque confirma que se trata de posibles actos de corrupción que ya están siendo analizados con intervención del Ministerio Público.

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Procesos permanentes de control y depuración policial

La institución señala que estas medidas forman parte de procesos permanentes de control y depuración interna, los cuales buscan garantizar la transparencia, la legalidad y el correcto proceder del servicio policial a nivel nacional.

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Según el documento, estos mecanismos no responden a hechos aislados, sino a una estrategia continua de supervisión que se aplica dentro de la institución con el objetivo de prevenir malas prácticas y fortalecer la confianza ciudadana en las fuerzas del orden.

La Policía Nacional indicó que las acciones se desarrollan conforme a la normativa y que cualquier resultado será determinado por las instancias competentes, sin adelantar criterios ni conclusiones mientras los procesos estén en etapa de investigación.

Tolerancia cero frente a actos ilegales

En el comunicado, la Policía remarcó su rechazo a cualquier conducta contraria a la ley o a los principios institucionales. Según la entidad, no se tolerarán actos que comprometan la ética, la transparencia o el cumplimiento del deber en el servicio policial.

Este mensaje se da en un contexto nacional marcado por la exigencia ciudadana de mayor control sobre las instituciones de seguridad, en medio del debate público sobre corrupción, violencia y fortalecimiento del Estado.