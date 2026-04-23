Alias Topo: su extradición a Estados Unidos y qué pasará ahora

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe La Corte Nacional de Justicia concedió la extradición de Darío Javier Peñafiel Nieto , conocido como con el alias Topo

, conocido como con el alias Topo Es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, que lo investiga por delitos relacionados con crimen organizado transnacional

Está detenido en la cárcel del Encuentro luego de que fue detenido por la Policía Nacional, en Tena, en septiembre del 2025

El proceso de extradición de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, dio un paso importante este miércoles 22 de abril de 2026, luego de que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) autorizó su envío a Estados Unidos.

El Tribunal del Distrito Este de Nueva York lo investiga por delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. En Estados Unidos, alias Topo enfrentará un proceso penal por tráfico de drogas a gran escala y uso de armas de fuego.

Decisión final en manos de Daniel Noboa

La CNJ evaluó los requisitos legales del proceso y las garantías diplomáticas de Estados Unidos para garantizar que Peñafiel enfrentará un juicio en el que se respetarán sus derechos, algo que su defensa había argumentado para pedir que no se lo extradite.

Con esto, el proceso va a la decisión final del presidente de la República, Daniel Noboa, quien puede aceptar o rechazar la decisión de la CNJ. En caso de aprobarla, no habrá marcha atrás para que alias Topo sea llevado a Estados Unidos.

Alias Topo era señalado por las autoridades de Ecuador como el segundo al mando de la estructura criminal de Los Choneros. Luego de que fue capturado y extraditado José Adolfo Macías Villamar, alias Fito (en julio del 2025), Peñafiel habría asumido la conducción del grupo criminal.

Historial de alias Topo en Ecuador

Peñafiel fue capturado por la Policía Nacional, el 13 de septiembre de 2025, en Limonchicta, en el Tena. Tiene antecedentes por tráfico de armas, asociación ilícita, secuestro extorsivo y homicidio.

El 1 de agosto de 2025 fue sentenciado a 34 años y 8 meses de prisión por el asesinato del agente policial Byron Morejón, cometido el 1 de junio de 2024.