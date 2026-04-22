Allanamientos en Policía: Fiscalía investiga presunto soborno en compras de uniforme de cadetes

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Fiscalía realiza allanamientos en Quito por presunto soborno en compra de uniformes policiales.





Durante la investigación previa, Fiscalía captura a tres personas para obtener declaraciones.





Allanamientos en Educación de la Policía buscan esclarecer irregularidades en contratos de uniformes.





La Fiscalía General del Estado lideró allanamientos en la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional, ubicada en Quito, como parte de una investigación previa por el presunto delito de soborno.

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La diligencia se enmarca en indagaciones relacionadas con supuestas irregularidades en la adquisición de uniformes para cadetes de la Policía, un proceso que habría presentado anomalías y motivó la apertura de la investigación penal.

Según la información conocida, el caso se originó por cuestionamientos al proceso de contratación de uniformes policiales, lo que llevó a la Fiscalía a iniciar una investigación previa para determinar si existieron actos de soborno u otras infracciones a la ley.

Las autoridades buscan establecer responsabilidades en torno a la adquisición de estos insumos, considerados parte de los procesos administrativos de formación policial.

Allanamientos en Educación de la Policía buscan esclarecer irregularidades en contratos de uniformes.Cortesía

Tres órdenes de arresto con fines investigativos

Durante el operativo ejecutado por la Fiscalía, se cumplieron tres órdenes de arresto con fines de investigación, cuyo propósito es obtener declaraciones de personas vinculadas al proceso investigado.

Estas detenciones tienen carácter investigativo y se realizaron dentro de las diligencias autorizadas para recabar elementos de convicción.

Documentos y contratos fueron incautados como evidencia

En el desarrollo de la redada, los equipos fiscales recopilaron documentos y contratos relacionados con la compra de los uniformes, los cuales serán analizados como parte del expediente del caso.

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La información recabada servirá para avanzar en la investigación y esclarecer si existieron irregularidades o actos ilícitos en el proceso de contratación.

La causa continúa en etapa de investigación previa mientras se revisan las evidencias obtenidas durante el operativo.