Christian 'Diablito' Lara detenido en robo armado en La Magdalena: detalles del caso

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Las claves del caso Christian Lara fue detenido en flagrancia junto a otras tres personas durante un robo armado a un local en La Magdalena. El hecho derivó en una persecución policial tras disparos contra uniformados, sin dejar heridos. En el operativo se incautaron armas, un vehículo y equipos robados por unos USD 9.000. El caso genera impacto por la implicación del exfutbolista y se suma a la ola de asaltos violentos en la ciudad.

Cuatro personas, entre ellas Christian 'Diablito' Lara, exjugador de fútbol profesional, fueron aprehendidas en flagrancia tras un robo armado a un local comercial en el sector de La Magdalena. El hecho ocurrió cuando agentes policiales llegaron al establecimiento en el momento en que se ejecutaba el delito.

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La detención generó revuelo luego de confirmarse que uno de los implicados es el exfutbolista, conocido en el ámbito deportivo nacional. Su presencia entre los aprehendidos incrementó la atención pública sobre el caso.

De acuerdo con información preliminar, los sospechosos intentaron huir y realizaron disparos contra los uniformados al notar la presencia policial, lo que derivó en una persecución y en el uso legítimo de la fuerza para neutralizar la amenaza. El procedimiento concluyó sin reportes de personas heridas.

Pablo Lastra, jefe del Distrito Eloy Alfaro, detalló que el caso se registró en La Magdalena cuando se intentó robar en un local comercial. "Se realizaba un patrullaje y se recibió la alerta en un local de tecnología, en las calles Pedro Vicente Maldonado y Francisco Gómez", detalló el oficial.

Los detenidos por robo

Luis Alberto Mera Martínez

Wilter Ramón Cedeño Marciklo

Medina Lombeida José Eduardo

Christian Rolando Lara Anangonó (Christian 'Diablito' Lara)

La autoridad indicó que, por ahora, el vehículo no registra ninguna irregularidad. No obstante, aclaró que será incorporado a la investigación y quedará bajo cadena de custodia.

“Ese vehículo al momento no presenta ninguna anomalía. Va a ser ingresado bajo cadena de custodia”, explicó Lastra, al señalar que la unidad forma parte de los indicios que serán analizados dentro del caso.

Objetos incautados en la operación

Armas de fuego

Una subametralladora

Un vehículo

Un teléfono celular presuntamente utilizados para cometer el delito.

Se recuperó mercadería sustraída del local (laptops, celulares y otros equipos tecnológicos) con un valor estimado aproximado de $ 9.000.

Los aprehendidos y los indicios fueron puestos a órdenes de la Fiscalía, que deberá definir los cargos y el inicio del proceso penal correspondiente.

Existe una tendencia de robos a locales comerciales registrados en distintos sectores de la ciudad, una modalidad delictiva que mantiene en alerta a comerciantes y vecinos por el uso de armas y la violencia asociada a estos hechos.