Arranca nuevo muelle naval en Posorja para reforzar el control del Golfo de Guayaquil

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Inicia construcción de muelle naval en Posorja para reforzar control marítimo en el Golfo de Guayaquil.

Armada del Ecuador fortalece presencia en Posorja para frenar ilícitos y proteger rutas marítimas.

Nuevo muelle naval busca apoyar comercio, pesca y seguridad portuaria en una zona estratégica.

Con la colocación de la primera piedra, este martes 22 de abril se dio inicio al proyecto del muelle de la futura Estación Naval de Posorja, una infraestructura que apunta a reforzar el control de las actividades marítimas en el Golfo de Guayaquil y en los espacios acuáticos cercanos.

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El acto contó con la presencia del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el ministro de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque; y el comandante general de la Armada del Ecuador, almirante Ricardo Unda.

La obra se levantará en terrenos que fueron entregados previamente por el Ministerio de Defensa a la Armada del Ecuador.

Según la información difundida, se trata de una inversión de la empresa privada, ejecutada en coordinación con la Armada y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Un punto estratégico para la seguridad marítima

La futura Estación Naval de Posorja busca consolidar las capacidades operativas de unidades como Guardacostas, Infantería de Marina y Aviación Naval.

Su ubicación responde a la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en una zona considerada estratégica, tanto por su actividad portuaria como por su cercanía a una de las principales rutas marítimas del país.

Desde este punto, la Armada espera reforzar el control de actividades ilícitas en el Golfo de Guayaquil, una zona con alto tránsito de embarcaciones y relevancia para el comercio exterior.

El proyecto también está orientado a proteger las rutas de navegación, la actividad portuaria y la industria pesquera, así como a brindar mayor seguridad a miles de empleos vinculados a estos sectores.

Armada del Ecuador fortalece presencia en Posorja para frenar ilícitos y proteger rutas marítimas.Cortesía

Impacto en comercio y actividad portuaria

El muelle naval permitirá un mayor control del tráfico mercante y de las operaciones portuarias, en un contexto en el que el Golfo de Guayaquil concentra parte importante del movimiento marítimo nacional.

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Además, se prevé que la Estación Naval sirva como apoyo a las actividades logísticas, comerciales, turísticas, pesqueras e industriales que se desarrollan en la zona de Posorja.

Según lo señalado durante el acto, la infraestructura busca resguardar una arteria clave para la producción y la conectividad del país, con un impacto que trasciende lo local y alcanza al conjunto del territorio nacional.

El eje se centra en la seguridad

El proyecto se desarrolla en coordinación con la empresa privada DP World, que participa en la inversión para la construcción del muelle. Esta articulación entre el sector privado y el Estado se presenta como un componente central de la iniciativa, en un área donde confluyen intereses de seguridad, comercio exterior y desarrollo portuario.

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Durante su intervención, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, señaló que la seguridad es un elemento clave para el desarrollo del país. Indicó que la obra representa la concreción de un proyecto que pasó de ser una idea a un compromiso operativo, y subrayó que el fortalecimiento de la seguridad marítima es parte de una línea de acción del actual Gobierno.

"Con este proyecto se mejorará el control en Posorja, donde opera la banda criminal Los Lobos. Ya fue detenido alias “Pan Quemado”, quien lideraba las operaciones en el sector", agregó Loffredo.

Las autoridades resaltaron que esta colaboración permitirá dotar a la Armada de mejores condiciones operativas para cumplir sus tareas de control y vigilancia en los espacios marítimos.

La futura Estación Naval de Posorja, según se informó, apunta a fortalecer la soberanía marítima del Ecuador y a consolidar el desarrollo marítimo y portuario nacional, en una de las zonas más activas y sensibles.