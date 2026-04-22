Diligencia
Fiscalía pide la versión de la activista Gabriela Panchana tras denuncias en redes sociales
La Fiscalía acelera una investigación contra la activista Gabriela Panchana por presunta defraudación tributaria, tras denuncias en la red X
- Origen: La investigación fiscal nace de la "noticia delictiva" generada en la red social X, donde actores como la correísta Eby Camacho acusan a Panchana de recibir 34 mil dólares para gestionar la imagen pública de Danilo Carrera.
- Versión: La postura de la activista es que el gobierno de Daniel Noboa instrumentaliza el sistema judicial, al que acusa de fabricar un caso penal basado en rumores, para castigarla por su postura crítica y sus denuncias de corrupción.
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa contra la activista Gabriela Panchana Briones por presunta defraudación tributaria. El proceso judicial surge a partir de señalamientos realizados por cuentas trolls y perfiles políticos en redes sociales, quienes cuestionan el origen de sus ingresos y sus vínculos contractuales.
Acusaciones en redes sociales activan a la Fiscalía
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La apertura del expediente fiscal No. 170101826020657 responde a una serie de publicaciones en la plataforma X. Entre los perfiles que impulsaron la denuncia consta la militante correísta Eby Camacho, quien sostiene que la productora GLM Asesoría Corporativa S.A.S., relacionada con el entorno de Guillermo Lasso, pagó 34 mil dólares a la activista. Según Camacho, dicho monto habría servido para mejorar la imagen pública de Danilo Carrera.
Debido a estas denuncias digitales, la Fiscalía ordenó un peritaje técnico para materializar y preservar la información de cinco enlaces de redes sociales. Esta diligencia busca documentar las afirmaciones vertidas por cuentas de crítica política, la mayoría afínes al noboísmo, y perfiles anónimos que dieron pie al inicio de esta etapa indagatoria.
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Pedidos de información al SRI y a empresa privada
Dentro de las diligencias dispuestas, la agente fiscal solicitó a la empresa GLM que certifique de manera detallada si existió una relación contractual con Panchana. Y requirió al Servicio de Rentas Internas (SRI) el reporte tributario completo de Panchana desde 2021.
Versión y defensa de la activista
Gabriela Panchana deberá comparecer ante la Fiscalía de Administración Pública N° 3 el próximo 29 de abril de 2026, a las 09:00, asistida por su abogado. La activista rechazó la validez del proceso y afirmó que la denuncia es una represalia estatal orquestada desde cuentas trolls para silenciar sus propias investigaciones sobre corrupción y mafias judiciales.
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Panchana calificó el caso como una "denuncia fabricada" que utiliza el aparato judicial para amedrentar a voces críticas. Según su postura, resulta alarmante que la Fiscalía actúe con celeridad frente a rumores de redes sociales mientras existen casos de narcotráfico y desvío de combustibles que permanecen estancados o sin responsables.
"Cuando un Estado persigue a quien documenta la corrupción en lugar de perseguir a los corruptos, no está fallando, está protegiendo a nuestros verdugos: las mafias que se han adueñado de las cortes de justicia, de los hospitales, de los contratos para generación de energía, para explotación de petróleo y minerales, de todo. Un Estado que protege a las mafias no puede defendernos de ellas", escribió Panchana.
April 22, 2026