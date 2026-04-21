ONU denuncia congelamiento arbitrario de cuentas a defensores de DD.HH. en Ecuador

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Bloqueo injustificado: Mary Lawlor denuncia el congelamiento de la cuenta de David Fajardo por parte de la UAFE sin explicaciones claras ni sustento legal transparente.



Patrón sistemático: La Relatora de la ONU advierte sobre el uso recurrente de la Ley de Transparencia Social para restringir financieramente a los activistas en Ecuador.



Exigencia internacional: La ONU insta al Gobierno ecuatoriano a levantar de inmediato las restricciones y cesar estas prácticas que obstaculizan la defensa de derechos humanos.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, manifestó su profunda preocupación ante lo que denomina un "patrón preocupante" de hostigamiento administrativo en Ecuador. A través de sus canales oficiales, la funcionaria denunció el bloqueo de los recursos financieros de figuras clave de la sociedad civil, señalando directamente el caso del activista David Fajardo Torres.

El caso de David Fajardo Torres

Lawlor informó haber recibido reportes sobre el congelamiento de la cuenta bancaria de Fajardo, una medida ejecutada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Según la relatora, esta acción carece de sustento claro: "La Unidad de Análisis Financiero y Económico ha aplicado la medida sin explicación, y es la segunda vez que el defensor ha sido objeto de una restricción de este tipo", afirmó.

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Patrón de persecución financiera

La denuncia no se limita a un caso aislado. La relatora advirtió que existe una tendencia sistemática en el país para obstaculizar el trabajo de quienes defienden los derechos humanos mediante herramientas económicas. En sus palabras, existe un "patrón preocupante del congelamiento indebido de las cuentas bancarias de personas defensoras en el país".

El rol de la Ley de Transparencia Social

De acuerdo con la funcionaria de la ONU, estas restricciones se estarían amparando en el marco legal vigente, específicamente "sobre la base de la Ley de Transparencia Social". Lawlor cuestiona que la normativa se utilice como un mecanismo de presión o represalia, lo que pone en riesgo la operatividad y la seguridad de los activistas en territorio ecuatoriano.

Ante la gravedad de los hechos, la Relatora Especial fue enfática en su llamado a las autoridades ecuatorianas para revertir estas acciones y garantizar el libre ejercicio de la defensa de los derechos. "El gobierno debe abstenerse de esta práctica y levantar de manera inmediata el congelamiento de la cuenta del defensor", sentenció Lawlor en su comunicado.