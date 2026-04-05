ONU alerta sobre retroceso democrático en Ecuador: presión a ONG y ataques a la Corte

Gina Romero advirtió sobre el uso de leyes para presionar a ONG y alertó sobre ataques a la Corte Constitucional

La relatora especial de la ONU para la libertad de asociación y de asamblea, Gina Romero, afirmó que Ecuador “sigue avanzando” en una “deriva autoritaria”.

La relatora especial de la ONU para la libertad de asociación y de asamblea, Gina Romero, afirmó este sábado 4 de abril que Ecuador “sigue avanzando” en una “deriva autoritaria” que, subrayó, “debe detenerse”.

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En su cuenta en la red social X, Romero sostuvo que el Gobierno continúa utilizando la Ley Orgánica de Transparencia Social, impulsada por el presidente Daniel Noboa y aprobada en agosto pasado de forma exprés por la mayoría oficialista del Parlamento, para “amedrentar” a organizaciones no gubernamentales críticas.

Añadió que también “avanza la preocupante persecución a la Corte Constitucional”, a la que calificó como el único poder del Estado que, durante estos casi tres años de gobierno de Noboa, ha actuado como contrapeso frente a algunas decisiones del Ejecutivo.

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Miembros de la ONU envían cartas al Gobierno

La relatora indicó que ella y otros expertos en derechos humanos han enviado varias cartas al Gobierno ecuatoriano para expresar su preocupación por el “deterioro del espacio cívico”, la “adopción de leyes regresivas” y los ataques dirigidos contra jueces constitucionales.

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Asimismo, señaló que se han remitido comunicaciones en las que se documenta la falta de protección y los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, así como contra pueblos indígenas y comunidades rurales. “Es muy preocupante el retroceso democrático que vive el país”, lamentó Romero.

Las declaraciones de la relatora se producen después de que, el pasado miércoles 1 de abril, el presidente Noboa cuestionara a la ONU por los pronunciamientos de comités y expertos que han expresado su preocupación por denuncias de posibles excesos de las fuerzas de seguridad, incluidas desapariciones forzadas, en el marco del “conflicto armado interno” declarado desde 2024 para enfrentar a grupos criminales.

“Creo que la ONU debería dejar de tener una inclinación ideológica y enfocarse en la vida, en las personas. Garantizar la vida de la mayoría que no comete crímenes y también revisar la situación de quienes delinquen de forma permanente”, señaló el mandatario en una entrevista con un medio local.

#Ecuador sigue avanzando en la deriva autoritaria que hemos venido reportando y debe detenerse. No sólo el gobierno sigue usando la ley de "transparencia social" para amedrentar a ONGs críticas, además avanza la preocupante persecusión a la @CorteConstEcu @CancilleriaEc 1/ — Gina Romero (@Ginitastar) April 4, 2026

Noboa afirmó además que invitó a Naciones Unidas a elaborar un informe sobre los más de 9.000 homicidios registrados en Ecuador en 2025 y el impacto de esa violencia en las familias de las víctimas.

“Este año ya llevamos más de 1.800 homicidios. ¿Existe algún informe especial sobre eso? ¿Hay alguna preocupación por la cantidad de jóvenes, hombres y mujeres, asesinados en Ecuador como víctimas del narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y la minería ilegal? No los hay”, cuestionó el presidente.

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