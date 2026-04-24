Toque de queda en Ecuador: sector privado pide cambios para evitar pérdidas económicas

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Medidas focalizadas: El sector productivo de Ecuador proponen semaforización por ciudad según niveles de riesgo. Lo que preocupa a los empresarios es la pérdida económica que hay en un toque de queda.

Flexibilidad horaria: La Cámara de Comercio de Quito pide ampliar restricciones en fines de semana para sostener ventas.

Impacto económico: Los dueños de los negocios advierten pérdidas en exportaciones, comercio y empleo sin ajustes técnicos.

El sector productivo plantea ajustes urgentes al toque de queda en Ecuador. Aunque respalda las medidas de seguridad, advierte que, sin criterios técnicos, el impacto económico seguirá profundizándose.

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La Cámara de Comercio de Quito propone una optimización basada en dos ejes. El primero es la semaforización por ciudad y nivel de peligrosidad, que permitiría aplicar restricciones diferenciadas según indicadores objetivos de seguridad, evitando así medidas uniformes en territorios con realidades distintas. El segundo plantea extender los horarios durante fines de semana, al menos una hora adicional los viernes y sábados, para sectores como comercio, gastronomía y entretenimiento, que concentran su mayor actividad en esas franjas.

El sector de exportadores piden excepciones

Desde el sector exportador, el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, respalda el combate a la delincuencia, pero advierte sobre la falta de condiciones para operar. “Las exportaciones no pueden parar”, enfatiza, al señalar que el primer toque de queda ya afectó la cadena productiva. Un segundo, en condiciones similares, podría ser insostenible, especialmente para productos perecibles.

Las complicaciones ya se sienten en la logística. Trabajadores del comercio exterior alertan que los turnos en puertos, ya congestionados, se verán más limitados, con operaciones restringidas a partir de las 05:00. Esto reduce las ventanas para despachos y entregas, afectando tiempos y costos.

El antecedente más cercano refuerza la preocupación. Durante el toque de queda aplicado entre el 15 y el 30 de marzo de 2026, sectores como el banano y plátano reportaron una caída del 32% en sus operaciones. Las pérdidas no solo fueron económicas, sino también comerciales, por afectaciones en la calidad del producto y el incumplimiento de contratos.

En ese contexto, los gremios insisten en que las nuevas restricciones, previstas del 3 al 18 de mayo, deben incluir excepciones claras para sectores estratégicos. Argumentan que de estas actividades dependen alrededor de 250.000 empleos y el ingreso de divisas clave para la economía nacional.

El toque de queda no tendrá excepciones

El mensaje es claro: seguridad y producción no deben ser excluyentes. Los empresarios piden coordinación con el Gobierno para diseñar medidas que enfrenten la delincuencia sin paralizar la actividad económica.

Sin embargo, el ministro Interior, John Reimberg, indicó que no habrá semaforización. "No vamos a permitir libre circulación", enfatizó. Por lo tanto hasta el momento el toque de queda será de 23:00 a 05:00. Va regir en nueve provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. Además en los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.