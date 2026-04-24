Prozonas suma reconocimientos por su modelo de desarrollo urbanístico

Publicado por Linda Martillo Creado: Actualizado:

La Promotora Inmobiliaria Prozonas S.A. ha recibido distintos reconocimientos por sus proyectos urbanísticos, consolidando su presencia en zonas como Guayaquil, Samborondón y Quito.

Entre los principales hitos destaca el premio EDGE Expoconstrucción 2023, otorgado por Revista Mundo Constructor – Grupo Ekos al proyecto La Perla, que fue reconocido por su eficiencia y planificación urbana.

Reconocimiento a la planificación urbana

El galardón forma parte de las iniciativas que evalúan el desempeño de proyectos inmobiliarios en términos de diseño, sostenibilidad y aporte al entorno. En este caso, el reconocimiento resalta la propuesta urbanística aplicada en el desarrollo.

A este logro se suman dos distinciones de tercer lugar obtenidas en mayo de 2024 en la categoría Constructoras de Casas – Zonas Norte, lo que evidencia la aceptación del modelo implementado por la empresa en ese segmento.

Enfoque en el desarrollo de comunidades

De acuerdo con Andrés Fuentes, gerente comercial de la compañía, estos resultados reflejan la orientación del negocio hacia la creación de entornos integrales.

“Nuestra visión se enfoca en desarrollar proyectos que integren seguridad, planificación y espacios pensados para la convivencia”, señaló.

El sector inmobiliario en Ecuador ha venido incorporando criterios de planificación urbana más amplios, donde la calidad de vida y el entorno comunitario adquieren mayor relevancia en el diseño de nuevos proyectos.

En este contexto, Prozonas mantiene su enfoque en el desarrollo de urbanizaciones y edificaciones que respondan a estas nuevas demandas, utilizando los reconocimientos obtenidos como referencia para futuros emprendimientos.