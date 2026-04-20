Reforma laboral por partes: Trabajo impulsa capacitación y agiliza despidos justificados

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Más capacitación para el empleo: El Gobierno busca fortalecer el SECAP y retomar su financiamiento para impulsar unas 90.000 capacitaciones técnicas, enfocadas en cerrar la brecha entre la oferta laboral y las habilidades que demandan sectores productivos

Flexibilización laboral en marcha: La jornada flexible ya muestra movimiento: cerca de 4.000 empresas han solicitado aplicarla, permitiendo reorganizar horarios sin reducir horas y facilitando la combinación entre empleo y emprendimiento.

Visto bueno más ágil: La reforma al visto bueno apunta a reducir los tiempos de resolución de hasta 120 días a entre 30 y 45, dando mayor certeza a trabajadores y empleadores y dinamizando la contratación.

En el Ministerio de Trabajo ya no se habla solo de trámites, sino de cambios que buscan mover y de destrabar el mercado laboral. Con tres ejes sobre la mesa, la cartera que dirige Harold Burbano perfila reformas que van desde la capacitación masiva hasta la flexibilización de jornadas y la agilización de despidos justificados. Todo, en medio de un contexto en el que conseguir empleo formal sigue siendo cuesta arriba para miles de ecuatorianos.

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Uno de los pilares es el fortalecimiento del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), que apunta a entregar unas 90.000 capacitaciones y certificaciones laborales. "La apuesta no es nueva, pero sí el intento de devolverle músculo financiero", según explicó el ministro en Teleamazonas, el plan incluye reactivar el financiamiento a través del 0,5 % de aportes que antes administraba el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), un mecanismo eliminado en 2015 y que, a su juicio, "dejó a los jóvenes sin una vía rápida de inserción laboral".

La lógica es directa: capacitación técnica corta para cubrir vacantes reales. Sectores como el camaronero, agrícola y florícola, que han crecido en el último año, demandan mano de obra calificada en tareas específicas, desde operar montacargas hasta cortar flores. Sin esa formación, advierte Burbano, se amplía la brecha que empuja a muchos jóvenes fuera del mercado formal.

Un grupo de empresas aplica horario flexible

En paralelo, el Ministerio asegura que la flexibilización laboral ya empieza a mostrar resultados. A menos de dos meses de vigencia de los acuerdos ministeriales, cerca de 4.000 solicitudes de empresas buscan acogerse a esquemas de jornada flexible. La figura permite reorganizar horarios sin reducir horas laborales, abriendo espacio para que trabajadores combinen empleo y emprendimiento, especialmente en sectores como turismo y construcción.

El crogroma flexible laboral permite que se trabajen más horas determinados días y que se compense con tiempo libre. Pero si se trabaja los fines de semana o en la noche se debe cumplir con lo que la Ley dice referente a ello.

Opinión Esperando crecimiento Fausto Ortiz

Reducir el tiempo para un visto bueno

Pero el cambio más inmediato está por llegar. En los próximos días se oficializará la reforma al “visto bueno”, el mecanismo legal que permite terminar una relación laboral con causa justificada. Actualmente, el trámite puede tardar entre 80 y 120 días; la propuesta es reducirlo a un plazo de entre 30 y 45 días. La intención, según el ministro, es dar certeza tanto a empleadores como a trabajadores sobre indemnizaciones y facilitar una más rápida reinserción laboral.

A esto se suma una reforma en construcción sobre la vida jurídica de los sindicatos, elaborada en mesas de diálogo con distintos sectores y que el Gobierno espera presentar el 1 de mayo. Aunque el Ejecutivo evita hablar de una gran reforma laboral inmediata, reconoce que estos cambios parciales buscan allanar el camino para una transformación más amplia.

La estrategia, por ahora, es avanzar por partes: medir resultados, ajustar y luego consolidar. En un país donde el empleo formal sigue siendo una deuda pendiente, el éxito de estas medidas no dependerá solo de decretos, sino de si logran traducirse en más oportunidades reales.