El Gobierno asegura que no entregará garantía a Sinohydro hasta que Coca Codo funcione correctamente

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Coca Codo Sinclair fue recibida oficialmente el 17 de abril. La hidroeléctrica no fue aceptada antes porque tenía más de 30.000

Ecuador debe liberar $200 millones en garantías a Sinohydro, pero el Ministerio de Energía afirma que ese dinero no se entregará hasta que la central funcione adecuadamente.

Es la hidroeléctrica más grande de Ecuador, con 1.500 MW de capacidad, y puede generar entre 25% y 30% de la electricidad nacional.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa recibió oficialmente la hidroeléctrica más grande del país, Coca Codo Sinclair, 10 años después de su puesta en marcha, que ha estado marcada por retrasos, fisuras, fallas técnicas y disputas contractuales.

La firma de entrega y recepción definitiva de la megaobra se dio a través del gerente del proyecto Coca Codo Sinclair de la empresa china Sinohydro, Sheng Mingzhong, y desde Ecuador, por Pedro Luis Rodríguez, subgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), poniendo fin a un proceso pendiente por más de una década.

Como parte del contrato, Ecuador debe liberar $200 millones por garantía de fiel cumplimiento a Sinohydro, una vez recibida la obra, dinero que fue entregado por la compañía china al tomar las riendas de la construcción de Coca Codo.

"El pago no se libera"

No obstante, en un video publicado la tarde del 19 de abril en sus plataformas oficiales, el Ministerio de Energía y Minas menciona que “el pago no se libera hasta que esta importante hidroeléctrica funcione correctamente”.

En el videoclic además aparece la voz de la titular de ese ministerio, Inés Manzano, quien señala que, desde ahora, una vez recibida la obra, el Estado mantiene el control total de la obra, y por lo tanto es el dueño, toma decisiones y vigila su correcto funcionamiento.

“Ecuador mantiene garantías económicas también. No se libera el pago hasta que la obra funcione correctamente”, mencionó Manzano.

La ministra además detalló que se alcanzó un nuevo acuerdo internacional, validado el pasado 3 de abril, que cierra un arbitraje y fija nuevas condiciones para garantizar la operación de la central.

¿Por qué se esperó 10 años para recibir formalmente la obra Coca Codo Sinclair?

Aunque Coca Codo Sinclair entró en operación en noviembre de 2016, nunca fue recibida oficialmente hasta ahora, por el Estado ecuatoriano, porque presentaba más de 30.000 fisuras en los distribuidores de agua, piezas críticas para la operación.

Entre 2018 y 2019, un informe de la Contraloría General del Estado fue determinante y recomendó no recibir la obra hasta que Sinohydro corrigiera todas las fallas.

Ante ello, Celec inició un arbitraje internacional contra Sinohydro. Esto mantuvo el contrato en disputa durante años. El arbitraje se resolvió recién el 3 de abril de 2026, cuando la Corte Internacional de Arbitraje emitió un laudo que obligó a ambas partes a cerrar el proceso.

Exigencia de la compañía china

Tras el acuerdo alcanzado, Sinohydro envió un oficio el 6 de abril de 2026 exigiendo que la recepción se realizara a más tardar el 17 de abril de 2026, en cumplimiento del laudo arbitral. Esto forzó al Estado a cerrar el proceso, incluso con las fisuras aún presentes.

No obstante, es ahora el Gobierno Nacional, según las nuevas declaraciones del Ministerio de Energía, el que exige “correcto funcionamiento” de la megaobra, para devolver a Sinohydro la garantía.

¿Qué importancia tiene para Ecuador Coca Codo Sinclair?

La central Coca Codo Sinclair es la hidroeléctrica más grande del país, con una capacidad instalada de 1.500 megavatios (MW). Está ubicada entre las provincias de Napo y Sucumbíos y su función es generar energía a partir del caudal del río Coca y, en condiciones óptimas, puede aportar entre 25% y 30% de la electricidad del país.