¿Qué beneficios obtendrá el comercio de Ecuador tras la alianza con Marruecos?

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ecuador busca convertir a Marruecos en su principal aliado logístico internacional.

La canciller Gabriela Sommerfeld gestionó acceso estratégico al puerto Tánger Med.

El acuerdo busca potenciar exportaciones y asegurar insumos para el agro nacional.

La canciller Gabriela Sommerfeld cerró una misión comercial en Marruecos el 18 de abril de 2026 para abrir rutas de exportación. El viaje busca que los productos ecuatorianos entren con fuerza a mercados estratégicos de África y el Mediterráneo mediante alianzas privadas. Esta gestión pretende generar empleo en Ecuador al conectar a los productores locales con inversionistas que poseen alto capital financiero.

El plan de expansión incluye un pacto directo entre la Federación Ecuatoriana de Exportadores y la Confederación General de Empresas Marroquíes bajo un nuevo memorando. Este acuerdo elimina barreras para los empresarios nacionales que buscan vender en el extranjero y facilita la llegada de inversiones frescas al país. El objetivo es que las empresas ecuatorianas aprovechen la red logística marroquí para distribuir mercancía en toda la región.

Un punto crítico de la agenda fue la reunión con el Grupo OCP, el mayor jugador mundial en temas de fertilizantes y seguridad alimentaria. Ecuador necesita asegurar el suministro de insumos agrícolas y aprender de las innovaciones tecnológicas de esta empresa para mejorar sus propios cultivos internos. Esta alianza técnica permitiría que el agro ecuatoriano sea más competitivo y reduzca sus costos de producción en el corto plazo.

Logística y puertos: El plan para conectar a Tánger con el comercio nacional

La funcionaria Sommerfeld inspeccionó el Puerto Tánger Med, la terminal marítima más importante de la zona, para analizar su modelo de gestión exitoso. El interés principal radica en copiar procesos de logística avanzada que permitan a los puertos ecuatorianos mover carga de manera más eficiente y rápida. Con esta conexión, Ecuador busca que su oferta exportable llegue a nuevos destinos sin depender exclusivamente de las rutas comerciales tradicionales.

En la ciudad de Tánger, la autoridad ecuatoriana también negoció directamente con Oulaid Lemsafer, gobernador de Asuntos Internos, sobre temas de seguridad y desarrollo. La conversación se centró en cómo proteger las rutas comerciales y atraer capitales marroquíes hacia proyectos de infraestructura dentro del territorio nacional ecuatoriano. Este acercamiento político es el primer paso para establecer una plataforma que vigile permanentemente los intereses de los exportadores.

El cierre de la gira dejó una hoja de ruta clara para mejorar la conectividad marítima y el intercambio de tecnología en gestión portuaria. Los exportadores ecuatorianos ahora cuentan con un respaldo gremial que facilita sus operaciones en el norte de África, reduciendo riesgos de inversión. Se espera que los beneficios de este intercambio empresarial se reflejen en una mayor eficiencia en los puertos y aduanas del país.