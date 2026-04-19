Marciana Valdivieso de Manta, es la alcaldesa peor valorada, según encuesta
Más del 80% de ciudadanos aún no decide su voto mientras el rechazo a la gestión municipal supera el 70% en la mayoría de ciudades analizadas
Lo que debes saber
- El nuevo sondeo revela rechazo mayoritario a alcaldes en ciudades clave.
- La indecisión del electorado supera el 80% en varias urbes.
- Un escenario abierto que podría cambiar el rumbo de las seccionales.
La encuestadora Click Report difundió resultados sobre aprobación de alcaldes e indecisión electoral rumbo a los comicios seccionales convocados por el CNE. El estudio se realizó mediante entrevistas cara a cara en hogares entre el 11 y 16 de abril de 2026. La muestra incluyó 1.900 encuestas a mayores de 18 años en varias ciudades del país. El margen de error reportado es de ±2,5% con representatividad del 95%.
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El sondeo mide la percepción ciudadana en seis ciudades clave antes de la elección de alcaldes prevista para noviembre de 2026. Los datos muestran una tendencia marcada de desaprobación a la gestión municipal en todas las localidades analizadas. También evidencian un alto nivel de indecisión electoral a meses del proceso. Los resultados fueron ponderados según el tamaño poblacional de cada zona investigada.
Las ciudades evaluadas fueron Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Portoviejo, además del total país. En cada territorio se midieron dos preguntas clave sobre la gestión municipal y la decisión de voto. Los resultados reflejan una fotografía previa al arranque formal de campaña. La encuesta busca medir el clima político local previo a las seccionales.
Desaprobación domina la gestión de alcaldes en las ciudades
A escala nacional, el 74,16% desaprueba la gestión del alcalde frente a un 25,84% que la aprueba. La tendencia se repite en todas las ciudades, con cifras superiores al 63% de rechazo. Esto marca un escenario complejo para autoridades locales en funciones. El indicador anticipa desgaste político generalizado.
En la gestión de Pabel Muñoz en Quito, la desaprobación llega al 76,25%, mientras el respaldo alcanza el 23,75%. En la administración de Aquiles Álvarez en Guayaquil, el rechazo es del 71,94% y la aprobación del 28,06%. En la gestión de Christian Zamora en Cuenca, la desaprobación alcanza el 71,25% frente al 28,75% de respaldo. Los números muestran niveles similares en las principales urbes.
El caso más crítico corresponde a la administración de Marciana Valdivieso en Manta, con 90,31% de desaprobación y apenas 9,69% de aprobación. En la gestión de Javier Pincay, el rechazo llega al 63,75%, la cifra más baja del estudio, aunque sigue siendo mayoritaria. Allí la aprobación alcanza el 36,25%, el valor más alto del sondeo. El panorama evidencia un clima adverso para las administraciones municipales.
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Alta indecisión electoral rumbo a las seccionales
La encuesta también midió si los ciudadanos ya decidieron su voto para alcalde. A nivel nacional, el 80,30% afirma que aún no lo ha decidido. Solo el 19,70% asegura tener definido su sufragio. Este dato sugiere un electorado todavía abierto a cambios.
En Quito, durante la gestión de Pabel Muñoz, el 81,56% no ha decidido su voto y el 18,44% sí lo hizo. En Guayaquil, bajo la administración de Aquiles Álvarez, el 79,06% sigue indeciso frente al 20,94% que ya eligió. En Cuenca, con Christian Zamora, el 75,63% no define su voto y el 24,38% ya tomó una decisión. La indecisión supera los tres cuartos del electorado en estas ciudades.
Manta, con Marciana Valdivieso, registra 76,56% de indecisos y 23,44% con voto decidido. Portoviejo, con Javier Pincay, lidera la indecisión con 89,69%, mientras solo 10,31% afirma haber tomado una decisión. El panorama confirma que la campaña electoral aún puede modificar preferencias. La disputa por las alcaldías sigue abierta a meses de las urnas.