Comic Con Ecuador celebra su décima edición con las voces originales de 'Guerreras K-pop'

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

La Comic Con Ecuador prepara una celebración sin precedentes para su décimo aniversario. Para conmemorar esta década de trayectoria, la organización confirmó un espectáculo musical con las Guerreras K-pop, protagonistas del exitoso anime de Netflix. El show contará con las voces originales del doblaje latino, marcando un hito en la agenda de entretenimiento del evento.

Las actrices y cantantes Azul Botticher, Tatul Bernodat y Karin Zavala, quienes interpretan a Rumi, Zoey y Mira, subirán al escenario para dar vida a los temas de la banda ficticia Huntr/x, eje central de la película KPop Demon Hunters.

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Un anuncio viral para los fanáticos

La producción de la convención oficializó el recital mediante un video en redes sociales. En el clip, las artistas aparecen en una videollamada confirmando su participación en Guayaquil, lo que generó una inmediata reacción entre los seguidores del género. Los asistentes podrán disfrutar en vivo de éxitos como Golden, en una presentación que promete ser el plato fuerte de la programación musical.

La cita está programada para el sábado 29 y domingo 30 de agosto en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Las entradas para acceder a la convención tienen un costo de $15 (más IVA) por persona.

Diez años de cultura geek en Guayaquil

Desde su lanzamiento el pasado 5 de enero de 2026, la organización ha enfatizado que esta edición especial se desarrollará bajo el lema "10 años épicos". El evento, que se extenderá del 28 al 30 de agosto, busca consolidarse como el epicentro de la cultura pop y el universo geek en el país, reuniendo a diversas generaciones en un mismo espacio.

A lo largo de esta década, la Comic Con Ecuador ha evolucionado de ser una exhibición local a convertirse en un punto de encuentro masivo para los entusiastas del cine, los cómics, los videojuegos y la fantasía. Esta aniversario no solo festeja su permanencia en el mercado, sino también la madurez de una comunidad que se diversifica con cada entrega.

Perspectivas de un encuentro intergeneracional

La expectativa por este décimo aniversario refleja el crecimiento del consumo de contenido asiático y de animación en el mercado local. La inclusión de un show de doblaje internacional responde a una demanda de experiencias inmersivas que van más allá de la tradicional zona de ventas o los concursos de disfraces.

Finalmente, esta edición se perfila como un balance entre la nostalgia de sus inicios y la innovación tecnológica actual. Con una propuesta que integra música, cine y arte gráfico, la convención ratifica su posición como el evento más relevante de su tipo en la región, proyectando una asistencia récord para el cierre del mes de agosto.