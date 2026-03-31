Supergirl ya tiene tráiler: así luce la nueva apuesta de DC Studios

El adelanto ofrece un primer vistazo a la historia y al enfoque que marcará esta nueva etapa del universo DC

El nuevo universo de DC empieza a tomar forma, y una de sus piezas clave ya se deja ver, pues el estudio lanzó oficialmente el primer tráiler de Supergirl, marcando otro paso dentro del ambicioso reinicio liderado por James Gunn. El adelanto llega tras días de expectativa y pequeños avances en redes sociales, consolidando a Kara Zor-El como una de las figuras centrales de esta nueva etapa.

Lejos del tono clásico asociado al personaje, el tráiler presenta una propuesta más cruda y emocional, alineada con la visión que Gunn ha planteado para este renovado universo. Con una estética espacial, melancólica y mucho más introspectiva, la película apunta a diferenciarse desde el inicio y a ampliar el espectro narrativo de DC en el cine.

Cuál es la historia de la nueva Supergirl

Inspirada directamente en el cómic Supergirl: Woman of Tomorrow de Tom King, la historia se aleja de las versiones más luminosas del personaje para centrarse en una Kara marcada por la pérdida. A diferencia de Superman, que creció en la Tierra rodeado de afecto, ella fue testigo de la destrucción de Krypton, un trauma que define su carácter en esta adaptación.

El 30 de enero de 2024, Milly Alcock confirmaba que sería Supergirl en el universo de James Gunn EXPRESO

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El tráiler deja claro que la película funcionará como una especie de ´'road movie' espacial. La trama se activa cuando una joven llamada Ruthye busca ayuda para vengar el asesinato de su padre, lo que lleva a Supergirl a embarcarse en un viaje por la galaxia; en ese camino, uno de los elementos clave es Krypto (mascota de la protagonista), cuyo estado crítico actúa como detonante emocional para la superheroína.

Más allá de la acción, el adelanto enfatiza el conflicto interno de Kara: una heroína que no termina de encontrar su lugar, atrapada entre su origen kryptoniano y un mundo al que no siente pertenecer. Esa crisis de identidad se convierte en el eje emocional de una historia que mezcla venganza, soledad y redención.

Krypto gets shot and poisoned in ‘SUPERGIRL’.



“He has 3 days…” pic.twitter.com/XXdAJhnJ2e — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 31, 2026

Un equipo con peso en pantalla



La película está dirigida por Craig Gillespie, conocido por trabajos como I, Tonya, lo que ya anticipa un enfoque estilístico con personalidad propia. En el rol principal, Milly Alcock encarna a una Supergirl mucho más ruda y desgastada, marcando distancia con versiones anteriores del personaje.

Jason Momoa como Lobo en el avance. Entertainment Weekly via x

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El tráiler también confirma conexiones importantes dentro del nuevo universo DC: por un lado, aparece David Corenswet como Superman, en un breve pero significativo cameo que refuerza el vínculo entre ambos primos.

Por otro, uno de los momentos más comentados es la introducción de Jason Momoa como Lobo, quien se presenta como un cazarrecompensas intergaláctico que cruzará caminos con la protagonista, aportando una dinámica impredecible entre aliado y antagonista.

Con su estreno previsto para el 26 de junio de 2026, Supergirl se perfila como una de las apuestas más arriesgadas y atractivas de esta nueva era de DC, apostando por una heroína compleja en un universo que busca reinventarse desde sus cimientos.

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