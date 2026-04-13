Crédito 7X7 para agricultores, ganaderos y pescadores artesanales: ¿Cómo aplicar?

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Eduardo Peña, presidente del directorio del banco público, BanEcuador, informó que a inicios de mayo la entidad destinará otros $100 millones para colocar en créditos del programa 7x7, como una segunda entrega de estos préstamos.

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Este nuevo bloque de créditos se dará después de que el banco complete los $100 millones en préstamos. Hasta este 13 de abril, la entidad ya había colocado $97,4 millones en miles de operaciones crediticias, según detalló Peña en una entrevista en Teleamazonas.

¿Qué es el crédito 7X7?

El crédito 7x7 es un programa de financiamiento que nació en septiembre de 2025, impulsado por el Gobierno Nacional y otorgado a través de BanEcuador. Se le entrega a agricultores, ganaderos y pescadores un máximo de $250.000 como préstamo. Su nombre 7X7 se da porque brinda una tasa de interés del 7% anual y un plazo de hasta 7 años para pagar.

De acuerdo con el Gobierno, este préstamo fue creado como una medida para apoyar a agricultores y pequeños productores, después de la eliminación del subsidio al diésel.

¿Cómo acceder al crédito?

Para aplicar al crédito 7x7, los interesados deben acercarse personalmente a una de las oficinas de BanEcuador con la cédula de identidad y una planilla de servicios básicos.

También deben presentar un plan o una idea clara de en qué utilizarán el dinero (por ejemplo, en la compra de insumos o inversión productiva).

Además, no deberán estar en mora en el sistema financiero, ni tener créditos vencidos.

No obstante, los interesados deben estar registrados como productores en las bases oficiales del sector agrícola.

El banco evalúa la solicitud, puede realizar visitas o verificaciones, y si se aprueba, se firma el contrato y se entrega el dinero.

Otros préstamos

El desembolso del dinero para este programa se suma a otros como Emprende Violeta, dirigido a mujeres emprendedoras, por el que ya BanEcuador ha colocado $24 millones de los primeros $40 millones planificados. Después, según afirmó Peña en la entrevista, se ha previsto destinar otros $100 millones, como segundo tramo de préstamo.

Entre otros de los créditos también entregados por BanEcuador, está el Crédito Productivo. Un financiamiento también para quienes quieren emprender o expandir un negocio; el Crédito para la Economía Popular y Solidaria que se da en coordinación con cooperativas; Crédito Joven Emprendedor para jóvenes de entre 18 y 29 años de edad; Créditos de Emergencia activados en zonas afectadas por desastres naturales; y Microcréditos de BanEcuador para negocios pequeños o informales.

Según el Gobierno, a través de estos préstamos, BanEcuador logró en 2025 utilidades por los $23,38 millones y en 2026, hasta marzo pasado, ya reflejaba una ganancia de $11,4 millones. Para finales de este año, prevé la autoridad, el banco público terminaría con una utilidad de alrededor de $60 millones.